القوى العاملة: تعيين 611 شاباً .. والتفتيش على 262 منشأة بالأقصر

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الأقصر بتعيين 611 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل ، منهم 6 من ذوى الهمم والقدرات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذى بلغ عددهم 2056 شاباً، منهم 15 من ذوى الإحتياجات الخاصة ، كما تم استخراج 355 شهادة قياس مستوى المهارة ، و 355 رخصة مزاولة الحرفة .

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً منها 7 منح مواليد بـ 14000 جنيه ، و 8 منح زواج واحدة بمبلغ 53757 جنيهاً ، و منحتي وفاة عامل بمبلغ 20 ألف جنيه ، فضلاً عن عمل رعاية صحية لـ 110 عمال وعاملات ما بين كشوفات وتحاليل طبية، وصرف أدوية بإجمالي 6267 جنيهاً ، فضلاً عن تسجيل 49 عاملا جديداً على المنظومة واستخراج كارنيهات لهم .

تلقى الوزير تقريراً بذلك من مدير المديرية عبده هاشم عن إنجازات المديرية عن شهر نوفمبر الماضي، مشيراً إلى أنه فى مجال التفتيش العمالي ورعاية القوى العاملة قامت المديرية بالتفتيش" دوري وحملات" على 262 منشأة ، وأسفر عن تحرير 32 محضراً للمنشآت المخالفة .

أما في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 256 منشأة ، وإعادة التفتيش على 315 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 87 محضراً ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 335 منشأة أخري لإزالة المخالفات والتي تم إنذارها بها ، وعمل 7 ندوات توعية .

كما تلقت المديرية 27 شكوى عمالية ، تم تسوية 3 منها ودياً ، وإحالة 6 شكاوى منها إلى القضاء ، وحفظ شكوى منها ، و17 شكوى أخرى مازالت تحت البحث والدراسة، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة نحو 291 منشأة ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى التابعة للمديرية.