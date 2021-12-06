عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.. مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة وضبط آخرين بدمياط

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة، فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام عنصرين إجراميين (أحدهما، سبق إتهامه فى 11 قضية "قتل، مخدرات، آداب عامة" والآخر، سبق إتهامه فى 6 قضايا "مخدرات، إبتزاز أموال، أحداث" وسبق إرتكابهما جرائم سطو مسلح وقطع طرق وسرقات بالإكراه ومطلوب ضبطهما فى قضية "مخدرات").. بإتخاذ إحدى مراكب الصيد المستأجرة على شاطئ النيل بدائرة القسم وكراً لترويج وبيع المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر.

عقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط لإستهدافهما ولدى وصول القوات وإستشعارهما بها بادرا بإطلاق أعيرة نارية من أسلحة كانت بحوزتهما تجاه القوات فبادلتهما بالمثل وتمكنت من السيطرة على الموقف، أسفر ذلك عن مصرع أحدهما، وضبط الثانى كما تمكنت القوات من ضبط عنصر إجرامى آخر كان بصحبتهم (سبق إتهامه فى قضيتى "مخدرات، سلاح") وعُثر بحوزتهم على (2 بندقية آلية- بندقية خرطوش–كمية من الذخائر– كمية من مخدر البانجو وزنت 25 كيلو جرام- كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام- هاتفى محمول)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.