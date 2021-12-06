مصريون يحتفلون بحب الرئيس.. هاشتاج «السيسي جابر الخواطر» يتصدر تويتر

"السيسى جابر الخواطر"، هاشتاج تصدر تريندات تويتر في مصر احتفاءً من المصريين بالرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى يولى اهتمامه ورعايته لجميع فئات المجتمع دون تفرقة، خاصة بعد احتفالية "قادرون باختلاف"، الأمر الذى مهد لاحتفالية أخرى من نوع خاص على منصات السوشيال ميديا، والتي وصف من خلالها المغردون، الرئيس عبد الفتاح السيسى بـ"جابر الخواطر".

وقالت شيرين هلال، في تدوينة عن الاحتفالية، "ضعفاء الأمة بهم تنصرون وبهم ترزقون.. أنا قلبى انجبر على جبرة خاطر الناس دى مرة.. وانجبر من جمال التنظيم وحلاوة العرض مرتين.. أنا شفت دولة العدل والسعادة فى المستقبل القريب".

فيما نشرت أخرى، فيديو من إحدى لقطات تفاعل الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الأطفال المشاركين بالحفل، أثناء مداعبتهم والضحك معهم، وقالت في تعليقها عليه: "أحلى فيديو شفته والله كله بهجة وسعادة"، كما قال أحمد أبو العنين، في تعليقه على الفيديو ذاته، "عن جمال وحلاوة ونقاء هذا المشهد يتحكى حكايات، حب عفوى متبادل لا يحتمل الرياء أو التمثيل، ربنا يجبر بخاطرك يا ريسنا ويديلك على أد إخلاصك".

وشاركت أخرى عبر الهاشتاج، وقالت: "جبر الخواطر نعمة من الله مش يملكها أغلب البشر"، وأضافت لمياء، في دعائها للرئيس عبد الفتاح السيسى، "ربنا يبارك فيك يا ريس أخدت دعوات من كل أهالى ذوى الهمم الطيبين".

وقال كمال مقلد، في تعليقه على صورة للرئيس السيسى مع الأطفال ذوى الهمم، "رئيس بدرجة إنسان، بهم ترزقون عزيز مصر السيسى"، وشارك أحمد رضا، بنشر صورة للرئيس السيسى، وقال في تعليقه عليها: "الصورة دى مبهجة جدا.. ربنا يبارك فيه ويحفظه لمصر وشعبها".