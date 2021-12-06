 أكرم القصاص: أوافق على التنسيق بين النقابات الفنية والمصنفات الفنية لمواجهة مطربى المهرجانات«فيديو»

/664615/أكرم-القصاص-أوافق-على-التنسيق-بين-النقابات-الفنية-والمصنفات-الفنية-لمواجهة-مطربى-المهرجاناتفيديو

علق الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس تحرير اليوم السابع، علي فكرة الضبطية القضائية للنقابات الفنية، قائلا: هناك جزء مرتبط بالسوشيال ميديا وهذا الجزء صعب السيطرة عليه، وهناك جزء خاص بوجود المهرجانات علي التلفزيون وهنا يأتي الدور لمنع المهرجانات من عرضها علي القنوات الفضائية.

جاء ذلك خلال حواره ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمة الإعلاميىة لميس الحديدي، عبر قناة "أون" الفضائية.

أكرم القصاص يؤيد فكرة التنسيق بين النقابات الفنية والمصنافات الفنية

وأشار القصاص، إلي أن المهرجانات موجودة على اليوتيوب وبعض الأغانى منقدرش نقول أسماءها، وهناك قواعد للغناء والرقص الشرقى ومن يخرج عن القانون يطبق عليه، لافتا أنه إذا وجد لفظ معين خارج فى المهرجانات يتم منعه بالقانون.

وتابع:"أوافق على التنسيق بين النقابات الفنية والمصنفات الفنية لمواجهة مطربى المهرجانات، لافتا أنه بإعطاء تصريح لمطرب المهرجات نسطيع أن نحاسبه، لكن عدم وجود تصريح يصعب علي النقابة محاسبته.

الضبطية القضائية للنقابات الفنية

يذكر أن لجنة الإعلام بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، كانت قد وافقت بشكل نهائى على المادة 70 مكرر من مشروعي القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، والتى تضمن الضبطية القضائية للنقابات الفنية.

وتنص المادة 70 كما وافقت عليها اللجنة فى اجتماعها الأخير:"يصدر وزير العدل بالاتفاق مع النقيب المختص قراراً بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون".