/664619/خاص-حسام-غالي-يقترب-من-لجنة-التخطيط-بالأهلي

بعد نجاح حسام غالي في انتخابات الأهلي، والتواجد في مجلس إدارة محمود الخطيب، يقترب من التواجد داخل لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعلم موقع دوت الخليج أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، قد قرر إعلان تواجد حسام غالي بلجنة التخطيط، من أجل معاونة محسن صالح وزكريا ناصف.

وأعلن النادي الأهلي بعمل أول إجتماع رسمي للمجلس الجديد يوم الأربعاء المقبل، من أجل بحث العديد من الملفات الهامة الخاصة بالنادي خلال الفترة المقبلة.

وسيكون حسام غالي الاقرب لفريق الكرة خلال الفترة المقبلة، والتواجد خلال المباريات الخارجية رئيساً للبعثة، وذلك من أجل إراحة محمود الخطيب رئيس النادي.

وسيكون قرار حسام غالي في بتواجدة لجنة التخطيط أول قرارت مجلس إدارة النادي الأهلي خلال الإجتماع المقبل.

محمود الخطيب: شاهدت حوار الرئيس السيسي والسباح أحمد طارق.. وسيتم عمل عضوية شرفية له بالنادي الأهلي

أكد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أنه استمع لحوار الرئيس السيسي اليوم مع السباح أحمد طارق، خلال المؤتمر الداعم لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "صدى البلد" "تواصلت مع الإدارة التنفيذية بالنادي الأهلي بعد حوار الرئيس السيسي مع السباح أحمد، وأخبرتهم بضرورة إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهذا الأمر".

وزاد "تم التواصل مع السباح أحمد طارق وسيتم إستقبالة غداً بمقر النادي الأهلي وعمل اللازم له وما يحبه، تلبيه لرغبتة".

واختتم "سيتم عمل عضوية شرفية للسباح أحمد طارق بالنادي الأهلي، من أجل ممارسة جميع الرياضات التي يحبها".

السباح أحمد طارق: هطلب من الخطيب عضوية شرفية بالنادي الأهلي.. وأتمنى التواجد مع فريق السباحة

أكد أحمد طارق، بطل السباحة من ذوي الهمم، أنه سعيد للغاية بمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "أنا مبسوط بالمصريين كلهم، وسعيد باستجابة النادي الأهلي لطلب الرئيس السيسي باللعب داخل النادي في السباحة".

محمود الخطيب

وواصل "تقابلت مع محمود الخطيب مرة واحدة من قبل داخل النادي الأهلي، وسعيد بمقابلتة غداً من جديد وتواجدي لاعباً داخل صفوف الفريق، وبزور النادي كل فترة".

وتابع "الخطيب أسطورة الكرة المصرية، وهطلب منه بس أني أكون لاعب سباحة بالنادي الأهلي، وأريد أن تكون لي عضوية شرفية داخل النادي الأهلي".