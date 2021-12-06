/664620/عماد-الدين-حسين-من-حق-نقيب-الموسيقيين-منع -مطربي-المهرجانات-من-الغناء-فى-ساحة-عامة

قال النائب عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، أن أغاني المهرجانات هي نتاج مجتمع، كما أنها تعبر عن فئة من الناس، لافتا أن جزء من النخبة المصرية يتوهم يتوهم أنه قادر علي منع مطربي المهرجانات وهذا غير صحيح.

جاء ذلك خلال حواره ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمة الإعلامية لميس الحديدي، عبر قناة "أون" الفضائية.

عماد حسين: الضبطية القضائية للنقابات الفنية مجرد تنظيم للعمل

وأكد حسين، أن الضبطية القضائية للنقابات الفنية مجرد تنظيم للعمل، ممضيفا: من حق نقيب الموسيقيين منع مطربي المهرجانات من الغناء فى ساحة عامة، لافتا أن الضبطية القضائية ممنوحة للكثير من النقابات وليس النقابات الفنية فقط.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن النقابات الفنية ربما لا تمتلك القدرات لتطبيق الضبطية القضائية لكنها تستطيع التنسيق مع المصنفات الفنية لتنظيم أغانى المهرجانات والاحتفالات التى تنظم من قبل مطربي المهرجانات، مضيفا: جزء من النخبة المصرية التي تهاجم مطربي المهرجانات ترقص علي أغانيهم ليلا.

الضبطية القضائية للنقابات الفنية

يذكر أن لجنة الإعلام بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، كانت قد وافقت بشكل نهائى على المادة 70 مكرر من مشروعي القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، والتى تضمن الضبطية القضائية للنقابات الفنية.

وتنص المادة 70 كما وافقت عليها اللجنة فى اجتماعها الأخير:"يصدر وزير العدل بالاتفاق مع النقيب المختص قراراً بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون".