شيرين رضا معلقة على أزمة الطفل الباكي: «لازم يبقى فيه عقاب رادع»

دوت الخليج يرصد تعليق شيرين رضا على قضية الطفل الباكي

وكتبت شيرين رضا عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل التدوينات القصيرة «تويتر»: «يرضي مين اللي بيحصل ده؟، مش كل الناس مؤهلة تخلف لأن دي النتيجة، طرد الطفل لإرضاء الزوج الجديد!، يا رب يبقي في عقاب شديد، على هذه العائلة عديمة الإنسانية، أنا أسفة يا ابني أن مفيش أي رحمة في قلوب أقرب الناس إليك».

شيرين رضا تكشف تفاصيل تعرضها للخيانة

كشفت الفنانة شريين رضا تفاصيل تعرضها للخيانة الزوجية من صديقتها المقربة خلال فترة زواجها، دون أن تكشف مع أي زوج حدثت الخيانة، قائلة: "قصة وجع كبيرة.. ورفضت أواجهها، هقول لها إيه؟ ليه عملتي كده؟".

وتابعت: "في يوم ما حصلت الخيانة قررت أقطع علاقتي بها وخرجتها من حياتي تماما، كما قررت أن تنهي علاقتها بزوجها". حلت الفنانة المصرية شيرين رضا، ضيفة على برنامج «كلمة أخيرة» للإعلامية لميس الحديدي والذي يُعرض عبر فضائية «ON»، وتحدثت خلال الحلقة عن مواضيع عدة، منها ما يخص حياتها الشخصية والأخري تخص حياتها الفنية.

شيرين رضا تهاجم حاملي مصطلح السينما النظيفة

وعلقت رضا على الجدل المثار بسبب قبلتها لخالد النبوي في فيلم «قمر 14» قائلة:" مفيش حاجة اسمها سينما نظيفة ده مصطلح بيشتمنا كلنا، يعني أي حاجة خارج هذا المصطلح؛ تسمى ابتذال؟!.. سينما نظيفة دي كلمة شتيمة، وليست توصيفا.

وتعليقًا على بعض الفنانين الذين يرفضون اللمس في المشاهد خلال التمثيل؛ قالت شيرين رضا: "طيب ليه يشتغلوا في الفن أصلا؟، ممكن يروحوا الراديو؛ هيبقى فيه أعمال مافيش فيها لمس، الفنانين اللي بيتشرَّطوا يمثلوا من غير لمس؛ يروحوا الراديو أفضل".