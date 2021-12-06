/664622/فيبي-فوزي-عن-إنشاء-أكاديمية-المحاماة-لن-تكتمل-منظومة-العدالة-إلا-بضمان-المستوى-القانوني-والمهني-اللائق-للقائمين-عليها

قالت الدكتورة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أن الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور بشأن إنشاء وتفعيل دور اكاديمية المحاماة والاستشارات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التي تواجه انشاءها، من اهم واخطر المهن التي لا تكتمل المنظومة العدلية الا بضمان المستوى القانوني والمهني اللائق للقائمين عليها، إضافة إلى انها تتماس مع جوانب شتى من الحياة اليومية لجموع المواطنين، بما تضمنه لهم من كفالة حق الدفاع .

دوت الخليج يرصد تعليق النائبة فيبي فوزي بشأن انشاء اكاديمية المحاماة اكاديمية المحاماة وأكدت فيبي فوزي، انه ليس من الطبيعي ولا من المرغوب فيه الانتظار حتى يتم انشاء مقر دائم يليق بالاكاديمية المذكورة، لافتة إلى أن أمر قد يستغرق سنوات عدة تظل خلالها جموع المحامين محرومة من هذه المؤسسة ذات الاهمية البالغة في تعزيز قدراتهم واكسابهم المهارات المهنية اللازمة . وأضافت وكيل مجلس الشيوخ، إن البدائل التي طرحها النائب سامح عاشور من خلال التعاون مع وزارة التعليم العالي و من خلال الجامعات المصرية، وهي منتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، موضحة أنه اقتراح مقبول للغاية ويحقق الهدف بشكل سريع يضمن تفعيل عمل الاكاديمية وبدء نشاطها وتمكينها من ممارسة دورها في الارتقاء بمهنة المحاماة ، فضلا عن وضعها تحت اشراف نخبة من علماء القانون والمتخصصين الذين يمكنهم بالفعل اضافة الكثير الى المكون المهني للسادة المحامين .

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