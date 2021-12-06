تعليم الغربية يتابع سير امتحانات الصف الرابع الابتدائى بمدارس شرق طنطا

جدة - نرمين السيد - تفقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الاثنين مدارس إدارة شرق طنطا التعليمية، فى يومها الثانى، حيث انطلقت أمس أولى أيام امتحانات الصف الرابع الابتدائى طبقا لنظام التقييم الجديد، وتستمر حتى التاسع من ديسمبر الحالى، وتعقد الامتحانات أثناء اليوم الدراسى بجميع المدارس، ويؤدى تلاميذ الصف الرابع الابتدائى اليوم امتحانات مادتى العلوم والمهارات المهنية، وفقا للجدول الذى أعلنته الوزارة.





وتابع وكيل الوزارة - حسب بيان - مدرسة أبوبكر الصديق الابتدائية التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، حيث اطمأنّ إلى حسن سير الامتحانات بالمدارس، ومراعاة توفير الجو المناسب للتلاميذ لعقد الامتحان أثناء اليوم الدراسى، ولا توجد شكاوى من الامتحانات، مشيرا إلى ان جولاته تأتى تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية لمتابعة الامتحانات اولا بأول.

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