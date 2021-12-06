الجيزة تطلق 5 قوافل علاجية فى قرى 5 مناطق (صور)

جدة - نرمين السيد - نظمت محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية 5 قوافل علاجية لأهالى الواحات البحرية وكرداسة وأطفيح والبدرشين، فى إطار مبادرة حياة كريمة لدعم الخدمات التنموية المقدمة للقرى الأكثر احتياجًا.





وأكد أحمد راشد محافظ الجيزة، أن القوافل العلاجية ضمت 14 تخصصًا طبيًا وقامت بالكشف على 7 آلاف مواطن وصرف العلاج بالمجان، بالإضافة إلى تحويل 164 حالة للمستشفيات والعيادات الخارجية لاستكمال المراحل العلاجية.

وأضاف أن القوافل شملت تنظيم قافلتين علاجيتان على مدار 4 أيام بقرية القبابات بمركز ومدينة أطفيح تم من خلالها الكشف على 3014 مواطنًا وتحويل 83 حالة للمستشفيات، وقافلة علاجية بقرية أبورواش بمركز ومدينة كرداسة على مدار يومان تم الكشف على 1645 مواطن وتحويل 55 حالة للمستشفيات، بالاضافة إلى قافلة علاجية بقرية القصر بمركز الواحات البحرية على مدار يومان قامت بالكشف على 913 مواطن وتحويل 26 حالة للمستشفيات.

وأشار إلى أنه تم تنظيم قافلة علاجية بقرية مزغونه بمركز ومدينة البدرشين على مدار يومان خلال الأسبوع الجارى ساهمت فى الكشف على 1510 مواطنين.

من جانبه، أشار الدكتور محمد منصور مدير مديرية الشؤون الصحية، أن التخصصات التى ضمتها القوافل هى: "رمد وجراحة عامة وأمراض باطنة وجلدية وعظام وأطفال وأمراض قلب واوعية دموية وعيون وأنف وأذن وأمراض نساء وأمراض نفسية وعصبية وأسنان ومسالك بولية وتنظيم الأسرة".