القباج: نمتلك مجتمعًا مدنيًا قويًا يساهم فى تعزيز مبادئ الحوكمة

جدة - نرمين السيد - أقيمت فعاليات المؤتمر الثالث للجنة العليا لمنظمات العمل الأهلى لمكافحة الفساد، بحضور السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى نيابة عن دولة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.





وشهد المؤتمر الذى أقيم تحت عنوان« تفعيل دور منظمات العمل الأهلى فى توعية المواطنين بمخاطر الفساد وآليات مكافحته» حضور خالد عبدالرحمن، وكيل أول هيئة الرقابة الإدارية، والوزير مفوض محمد الشاهد ممثل وزارة الخارجية، والدكتور عبدالله عايدى، نيابة عن الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، والدكتور على جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، ومحسن النعمانى وزير التنمية المحلية الأسبق، والدكتور طلعت عبد القوى رئيس اللجنة العليا لمنظمات العمل الأهلى لمكافحة الفساد، ولفيف من ممثلى الجمعيات الأهلية.

ويهدف المؤتمر الخروج بورقة عمل عن جهود منظمات المجتمع الأهلى فى توعية المواطنين بمخاطر الفساد ومظاهر اكتشافه وآليات مكافحته تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019/2022 لعرضها على المؤتمر الدولى لمكافحة الفساد المزمع إقامته فى مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13 – 16 ديسمبر الجارى بمشاركة عدد (76) دولة.

وأكدت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فى كلمتها التى ألقتها نيابة عن دولة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أنها تتشرف بتمثيل سيادته فى هذا المؤتمر المهم، موجهة رسالة شكر وتقدير للقيادة السياسية التى تؤمن بدور المجتمع المدنى وتثمن قيمته وتعمل على إفساح المجال العام له فى علاقة تسودها الثقة والمسئولية المتبادلة، حيث هناك مساءلة متبادلة، فالمجتمع المدنى رقيب ومراقب عليه فى نفس الوقت، خاصة أن هناك مساءلة متبادلة بين جهات الدولة المختلفة، حيث يساهم المجتمع المدنى فى أعمال التنمية وفى نفس الوقت يخضع للمراقبة.

وأضافت القباج أن مصر تمتلك مجتمعًا مدنيًا قويًا يساهم فى تعزيز مباديء الحوكمة وإعلاء ممارسات حقوق الإنسان للمشاركة مع جهات الدولة فى تحقيق النزاهة والعدالة والحفاظ على الموارد العامة والشأن العام والكرامة الإنسانية، مشددة على أن هناك صورًا عديدة للفساد منها الرشوة واختلاس المال العام واستغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية، مؤكدة أن المشرع الدستورى اهتم بمكافحة الفساد، حيث نصت المادة 218 من الدستور على أن تلتزم الدولة بمكافحة الفساد ويحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية المختصة بذلك، كما تلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن مصر تقدمت درجتين فى التقرير السنوى الذى تصدره منظمة الشفافية الدولية الخاص بمؤشر الفساد العالمى لعام 2020، حيث أصبح تقييمها 33 نقطة، وذلك بعد أن احتلت مصر المركز الـ117 من أصل 180 دولة.

وأشار ت القباج إلى أنه لمنظمات المجتمع المدنى دور مشترك فى تعزيز وحماية النزاهة ومكافحة الفساد، يتمثل هذا الدور فى تعزيز الشفافية والنزاهة فى بيئة العمل الخاصة بالجمعية أو المؤسسة الأهلية والجهات التى تشرف عليها وتمثلها بالإضافة إلى توعية المجتمع أو الفئة التى تخدمها الجمعية أو المؤسسة الأهلية على أقل تقدير بمخاطر الفساد وأسبابه وآثاره، مشددة على أنه من حسن صياغة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد هو إجمالها لدور منظمات المجتمع المدنى فى مكافحة الفساد وعدم تقييدها بأدوار محددة، مما يتيح لها أن تبدع فى مبادراتها وأنشطتها وبرامجها، خاصة أن تعزيز النزاهة وحمايتها مقدم على الفساد لان الوقاية من الفساد خير من العلاج.