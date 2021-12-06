محافظ جنوب سيناء: افتتاح أضخم المشروعات السياحية بسانت كاترين العام المقبل

جدة - نرمين السيد - وأشار إلى أن افتتاح المرحلة الأولى من مشروع التجلى سيكون فى شهر أبريل من العام القادم 2022، موضحا أن افتتاح المرحلة الثانية ستكون فى أواخر العام القادم، ومن المقرر تحويل مدينة كاترين إلى مدينة صديقة للبيئة تجذب السياحة الدينية.
وأضاف المحافظ- خلال تفقده اليوم الإثنين، عددا من المنشآت التى يتم إقامتها حالياً فى وادى الراحة ضمن مشروع (التجلى)- أن المدينة ستشهد الفترة المقبلة تطويراً متكاملًا، منها إقامة جراجات، كما سيتم إضافة سيارات كهربائية للتنقل داخل المدينة، وإنشاء بحيرات بجانب ساحة احتفالات كبرى، وكذلك أماكن لإقامة العاملين وفندق ومسجد وكنيسة.
واختتم فودة جولته بزيارة دير سانت كاترين، مقدما هدية إلى رهبان الدير فى تقليد تحرص المحافظة عليه سنوياً؛ بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد القديسة كاترين.
والتقى المحافظ خلال الزيارة بعدد من السائحين من أمريكا وكرواتيا وروسيا ومن مختلف الجنسيات، وطمأنهم على الحالة الأمنية.
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