وزير التعليم العالى: 100 مليون جنيه لبحوث زيادة إنتاجية القمح

جدة - نرمين السيد - شارك وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الإثنين، فى أسبوع التعليم العالى السابع، ومؤتمر المنتدى الإقليمى للجامعات لبناء القدرات فى الزراعة، والذى تستضيفه دولة بنين افتراضيًّا، لبحث تطوير التعليم الفنى والتقنى، وتعزيز دور التعليم العالى والتكنولوجيا والابتكار فى التحول الزراعى فى إفريقيا، لخدمة تحديات الغذاء العالمى، والتنمية الاقتصادية المستدامة فى إفريقيا، بمشاركة عدد من وزراء التعليم العالى والبحث العلمى ورؤساء الجامعات الإفريقية.





أكد الوزير دور مصر فى مجموعة العشرة، التى تقود التعليم العالى والبحث العلمى فى إفريقيا، مشيرًا إلى جهود مصر فى الارتقاء بمنظومة التعليم العالى والبحث العلمى لديها، إذ تم مضاعفة ميزانية التعليم فى مصر لتصل إلى 6% من إجمالى الناتج القومى المحلى، ومضاعفة ميزانية البحث العلمى لأكثر من 1% من إجمالى الناتج القومى المحلى، وأن الارتقاء بالتعليم العالى والبحث العلمى والابتكار أحد أهم التحديات فى القارة الإفريقية، والتى تتطلب تخصيص ميزانيات مناسبة لها.

واستعرض جهود الدولة والوزارة فى الارتقاء بالبحوث الزراعية لسد فجوة الغذاء المحلى، والمشاركة فى سد فجوة الغذاء على مستوى العالم، إذ رصدت الوزارة من خلال أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا 100 مليون جنيه لإجراء بحوث ابتكارية لزيادة إنتاجية محصول القمح، وإنتاج سلالات جديدة لمحصول الأرز وزيادة إنتاجه، كما رصدت الوزارة مبلغ 33 مليون جنيه لبحوث ابتكارية وإبداعية فى مجال إنتاج الأسماك، فضلاً عن تطوير منظومة حقن الأمونيا للأراضى الزراعية، لتحسين الإنتاجية، وإنشاء بنك البذور.

وأكد أهمية الاستفادة من البحث العلمى فى تعظيم الثروة السمكية فى القارة الإفريقية، إذ تمتلك إفريقيا ما يزيد عن 30 ألف كيلومتر من الشواطئ، التى يمكن أن تساهم فى مضاعفة إنتاجها من الأسماك، وتغطية احتياجات العالم، وخلق فرص عمل، وتحقيق نمو اقتصادى للقارة الإفريقية.

وأشار إلى الاهتمام البالغ الذى توليه الدولة المصرية لبحوث الثروة السمكية، منوهًا إلى التعاون المصرى مع مفوضية الاقتصاد الريفى والزراعة التابعة للجامعة الأمريكية AUC، لإنشاء مركز إقليمى للتعليم والبحث فى تربية الأحياء المائية، من خلال تخريج أجيال من الباحثين القادرين على تنمية ثروة مصر السكمية، بالإضافة إلى اهتمام مصر بالصحة البيطرية ومضاعفة إنتاجها من الثروة الحيوانية والداجنة.

ولفت إلى ضرورة الاهتمام بقضية التغيرات المناخية، والتى تعتبر من أكبر التحديات التى تواجه العالم، وبخاصة القارة الإفريقية، موضحًا أن الزراعة والأمن الغذائى هما القطاعان الأكثر تضررًا من تغير المناخ، لافتًا إلى تطوير المحاصيل المعدلة وراثيًّا، التى تتكيف مع التغيرات المناخية وتغيرات التربة.

وأشار عبدالغفار إلى أنه أصبح من الضرورى تعزيز بيئة التعليم والتدريب التقنى والمهنى فى القارة الإفريقية، لدورها الرئيسى فى مستقبل الوظائف والرقمنة، مؤكدًا أنه لا يمكن أن تكون خطة الوظائف المستقبلية بعيدة عن التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وأن إستراتيجية التعليم فى مصر قائمة على الاستفادة من التعليم الفنى بإنشاء جامعات تكنولوجية لسد الفجوة فى التعليم والتدريب التقنى والمهنى، وخلق فرص عمل فى المستقبل.