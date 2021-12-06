جامعة قناة السويس تنظم احتفالية لذوى الهمم غدًا

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، أنه فى إطار دور الدولة لدعم الأشخاص ذوى الهمم وتدريبهم وإعدادهم لسوق العمل، بإدماجهم فى الحياة العامة كشريك متساوٍ ومتكافئ له كافة الحقوق فى التدريب والتشغيل، ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس احتفالية كبرى، غدًا الثلاثاء، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة الجديدة تحت عنوان "يوم ذوى الهمم".





وتابع زكى - فى بيان اليوم الاثنين- أن الاحتفالية ستشمل افتتاح معرض "الوسائل المساعدة لذوى الهمم"، بمشاركة طلاب قسم التربية الخاصة بكلية التربية جامعة قناة السويس، كما ستشهد فعاليات اليوم محاضرتين الأولى بعنوان "الرعاية التربوية والاجتماعية لذوى الهمم"، تحاضر بها الدكتورة هالة رمضان رئيس قسم التربية الخاصة بكلية التربية والمحاضرة الثانية حول "الرعاية النفسية لذوى الهمم" تحاضر بها الدكتور صفاء جمعة المدرس بكلية التمريض. وقال إن الاحتفال يضم فقرات فنية بمشاركة طلاب التربية الخاصة وعرض "لمحة من حياة كفيف - العصا البيضاء" بإشراف الدكتور سارة يوسف المدرس بقسم التربية الخاصة"، مضيفًا أن الاحتفالية تشمل أيضًا عرض نماذج متميزة من ذوى الهمم من الطلاب منتسبى التربية والتعليم (إدارة الموهوبين، مدرسة التربية الفكرية، مدرسة النور للمكفوفين، مدرسة الأمل للصم والبكم) وتختتم فعاليات اليوم بزيارات ميدانية لكليات الزراعة والطب البيطرى.

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