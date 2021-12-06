الأول على تويتر.. هاشتاج «السيسى جابر الخواطر» يتصدر الترند (صور) 

جدة - نرمين السيد - تفاعل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، مع هاشتاج "السيسى جابر الخواطر"، وتصدره الترند على موقع التغريدات "تويتر"، بعد ساعات قليلة من مشاركة ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لاحتفالية "قادرون باختلاف" لذوى الهمم، فى نسختها الثالثة.





واحتفى الكثير من رواد السوشيال، بمقاطع للرئيس السيسى عبر موقع "تويتر" خلال الاحتفالية وتفاعله مع شباب وأطفال "قادرون باختلاف"، بعدما وصفوه بـ"الرئيس الإنسان". وجاءت أبرز التعليقات على هاشتاج "السيسى جابر الخواطر": "الرئيس السيسى يلبى رغبة شاب من ذوى الهمم بتكريمه والدته.. ربنا يجبر بخاطرك ويجعلك فى كل خطوة سلامة"، "عن جمال وحلاوة ونقاء هذا المشهد يتحكى حكايات، حب عفوى متبادل لا يحتمل الرياء أو التمثيل، ربنا يجبر بخاطرك يا ريسنا ويديلك على أد إخلاصك". وأضاف المغردون: "ضعفاء الأمة بهم تنصرون وبهم ترزقون.. أنا قلبى انجبر على جبرة خاطر الناس دى مرة.. وانجبر من جمال التنظيم وحلاوة العرض مرتين.. أنا شفت دولة العدل والسعادة فى المستقبل القريب". فيما نشر أخرون: "والله أنت ياريس اللى وسام شرف ونصر وكرامة على صدور كل المصريين"، "فخور أنك رئيسى وربنا يجبر بخاطرك وتحيا مصر". يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، شهد أمس، احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوى القدرات الخاصة بمناسبة اليوم العالمى لمتحدى الإعاقة، وتضمنت الاحتفالية عدد من الجلسات النقاشية التى شارك فيها عددا من الأطفال والأشخاص ذوى الهمم بمشاركة نجوم الفن والإعلام.

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