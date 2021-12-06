صندوق تحيا مصر يطلق المرحلة الثالثة من مبادرة دكان الفرحة

تامر عبد الفتاح: نستهدف توزيع مليون قطعة ملابس ضمن المبادرة في مرحلتها الجديدة

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد أمين نصر مستشار السيد رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر يرافقهما الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وتامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر معرض دكان الفرحة بالمدينة الطلابية بالجامعة وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الثالثة من المبادرة في الجامعات المصرية.

من جانبه قال تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر إن المرحلة الثالثة من المبادرة تستهدف توزيع مليون قطعة ملابس على المستحقين بالجامعات ودور الأيتام ومؤسسات أطفال بلا مأوى.

وأضاف أن معرض المقام حاليا بجامعة عين شمس يتضمن 15 ألف قطعة ملابس وأحذية واكسسورات تم توفيرها لنحو 5 ألاف طالب وطالبة ممن اعدت لهم دراسة حالة اجتماعية بالجامعة.

وأضاف أن المعرض يتم تنظيمه في إطار الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا حيث يتم السماح للطلاب بزيارة المعرض واختيار 3 قطع لكل طالب بحرية تامة دون تزاحم .

وأوضح عبد الفتاح أن المعرض سيستمر في استقبال الطلاب لمدة أربعة أيام ، لافتا إلى أن المعرض يتم تنظيمه بالتعاون مع بنك الكساء المصري وعدد من الشركات المصرية المتخصصة في صناعة واستيراد الملابس .

وأشار المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر إلى أن مبادرة دكان الفرحة تم تدشينها في شهر إبريل عام 2019 بهدف تنفيذ أنشطة وبرامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية بكافة القرى والنجوع.

و تنظم المبادرة معارضا لتوفير الملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام وتم توزيع نحو 700 ألف قطعة ملابس على ما يقرب 300 ألف مستفيد، خلال المرحلة الأولى والثانية من المبادرة وكذلك عدد من الدراجات على الأطفال وأدوات النظافة الشخصية.

يذكر أن الصندوق نظم خلال الفترة الماضية معارض دكان الفرحة في جامعات المنيا وجنوب الوادي والإسكندرية وعين شمس، ودمياط، وسوهاج بالإضافة الي تنظيم معارض في المناطق الأكثر احتياجا لتوزيع الملابس على دور الأيتام وأبناء السجينات ودور رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في القاهرة والجيزة والشرقية والأقصر وسوهاج والواحات البحرية، وأسيوط وقنا.