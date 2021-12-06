مرشح المملكة المغربية يفوز برئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة الإيسيسكو

فاز مرشح المملكة المغربية السيد جمال الدين العلوة، بمنصب رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، حيث تم انتخابه خلال انعقاد الدورة 42 للمجلس التنفيذي للإيسيسكو، التي تستضيفها جمهورية مصر العربية وانطلقت أعمالها اليوم الإثنين الموافق 6 ديسمبر 2021.

وقد حصل مرشح المملكة المغربية على 22 صوتًا، خلال عملية الانتخاب، والتي جرت اليوم للمرة الأولى في تاريخ الإيسيسكو، متقدمًا على مرشح دولة فلسطين، الدكتور دواس تيسير رشيد دواس، الذي حصل على 16 صوتًا، فيما حصلت الدكتورة تيموري ميترا، مرشحة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على صوت واحد، حيث أجريت العملية الانتخابية بين المرشحين الثلاثة، بعد انسحاب مرشح الجمهورية العراقية السيد علاء عبد عودة جازع.

كما تم التوافق على تشكيل مكتب المجلس وفقًا للوائح الداخلية للمجلس التنفيذي، بحيث تتولى ممثلة جمهورية المالديف منصب نائب الرئيس، وممثل جمهورية غينيا منصب مُقرر المجلس.

وعقب الإعلان عن النتائج، تقدم الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، بالشكر لأعضاء المجلس، والتهنئة إلى المملكة المغربية والسيد جمال الدين العلوة، لفوزه برئاسة المجلس التنفيذي، كما هنأ نائب الرئيس ومقرر المجلس، راجيًا لهم التوفيق والسداد.

وفي كلمته، تقدم السيد أحمد التازي، سفير المملكة المغربية لدى جمهورية مصر العربية، بالشكر لجميع الدول الأعضاء لثقتهم في مرشح المملكة، مؤكدًا أنه سيعمل على خدمة جميع الدول، وخدمة القضايا المُلحة، من خلال التنسيق مع الإدارة العامة للإيسيسكو.

ونظرًا لتعذر حضور رئيس المجلس المنتخب، مُمثل المملكة المغربية، السيد جمال الدين العلوة، لأعمال الاجتماع، فقد صوت أعضاء المجلس التنفيذي لصالح مقترح أن تقوم السيدة أثية نصير، ممثلة جمهورية المالديف نائب رئيس المجلس التنفيذي، بتسيير باقي جلسات الاجتماع، وفق اللوائح الداخلية للمجلس.

الجدير بالذكر أن د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو – الكسو – إيسيسكو)، افتتح صباح اليوم الاثنين، أعمال الدورة الـ42 للمجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو)، والتي تستضيفها جمهورية مصر العربية، بمشاركة وفود من 49 دولة عضو من إجمالي 51 دولة عضو عامل بالمنظمة.