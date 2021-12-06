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عمر شويل - جدة شروط الحصول على شقة من بنك التعمير والاسكان بفائدة 3% من أفضل المبادرات التي أنشأها الرئيس السيسي للمواطنين المصريين، وقد أعلنت هيئة الإسكان والتمويل العقاري أن باب التظلمات مفتوح لكل من قام بالتقديم في هذا المشروع، الذي ينص على الحصول على الشقة عبر تمويل عقاري تصل مدته في 30 عام وذلك بفائدة متناقصة ثلاثة في المائة، وهناك برامج مقدمة من بنك التعمير والاسكان للاشتراك في هذه المبادرة، وسوف نتناول فى هذا المقال شروط الحصول على الشقة بالتفصيل.

شروط الحصول على شقة من بنك التعمير والاسكان بأقل فائدة

شروط الحصول على شقة من بنك التعمير والاسكان بالنسبة للموظفين عديدة منها:

يجب تحويل الراتب الخاص بالعمل أو شهادة الدخل من جهة العمل.

يجب تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي الخاص بي الزوجة والزوج، وصورة خاصة من وثيقة الزواج.

عقد تمليك أو إيجار خاص بمحل الإقامة أو إيصال حديث مرافق لمكان السكن.

من ضمن شروح المطلوبة تقديم كشف حساب لمدة تصل لحوالي 6 أشهر على الأقل.

بالنسبة للموظفين في القطاع الخاص يجب التصديق بصحة التوقيع على الدخل المقدم من البنوك التي تقوم بالتعامل مع جهة العمل.

من بنك التعمير والاسكان بأقل فائدة شروط خاصة بأصحاب الأنشطة التجارية

شروط الحصول على شقة من بنك التعمير والاسكان لأصحاب النشاط التجاري عديدة حيث:

يتم تقديم شهادة من محاسب قانوني خاصة بالدخل الشهري أو السنوي للمتقدم.

يتم إرفاق مستخرج من السجل التجاري.

يجب تقديم بطاقة ضريبية.

إذا كان هناك عقد تمليك لمقر النشاط التجاري، أو إيجار.

يجب تقديم بطاقة الرقم القومي للزوجة والزوج.

صورة من وثيقة الزواج.

إذا كان هناك عقد تمليك لمحل الإقامة أو الإيجار أو إيصال حديث يجب تقديمه بشرط مرور سنة على القيد في السجل التجاري.

شروط خاصة بأصحاب المهن غير التجارية

شروط الحصول على شقة من بنك التعمير والاسكان خاصة بأصحاب المهن غير التجارية وهي:

يتم تقديم شهادة معتمدة من هيئة مصلحة الضرائب بالدخل السنوي لمدة تصل إلى حوالي ثلاث سنوات وكذلك شهادة بالدخل الشهري أو السنوي من قبل محاسب قانوني.

تقديم البطاقة الضريبية للمتقدم.

عقد تمليك أو إيجار سابق بالتاريخ لمحل النشاط التجاري.

بطاقة الرقم القومي الخاصة بالزوجة وزوج.

كما يجب تقديم وثيقة زواج.

عقد تمليك أو إيجار أو إيصال مرافق حديث خاص بمحل الإقامة.

مبادرة البنك المركزي المصري

ذكرنا شروط الحصول على شقة من بنك التعمير والاسكان والآن سوف نذكر المعلومات حول مبادرة البنك المصري المركزي حيث:

هناك العديد من البنود التي يجب تنفيذها من أجل سعر العائد المتناقص حيث تصل لحوالي عشرة في المئة أي حوالي 6.69% لمدة تصل 20 سنة.

يبلغ الحد الأقصى لمساحة الشقة حوالي 150 متر مربع وهي جاهزه للسكن وكاملة التشطيب.

بالنسبة للحد الأقصى الخاص بالدخل الشهري يكون حوالى 40000 جنيه والحد الأقصى للأسرة في الشهر يكون 50 ألف جنيه.

الحد الأقصى لسعر الشقة يبلغ 2,25 مليون جنيه.

بالنسبة للمقدم المدفوع فان الحد الأدنى له يجب أن يكون حوالي 20%.

نسبة التمويل الحد الأقصى لها تبلغ حوالي 80% حتى يستفيد المتقدم من المبادرة السابقة أو المشروعات الخاصة بالإسكان الاجتماعي.

بالنسبه للقسط الشهري بجانب الالتزام البنكي لا تعدي نسبته 40 في المئة من قائمة الدخل الشهري للفرد.

في ختام هذا المقال نكون قد ذكرنا شروط الحصول على شقة من بنك التعمير والاسكان بالنسبة للموظفين، وكذلك الشروط المطلوبة لأصحاب المهن غير التجارية وأصحاب المهن التجارية، كما ذكرنا مبادرة البنك المركزي المصري وكافة المعلومات الخاصة حول المقدم والقسط لهذه الوحدة السكنية.