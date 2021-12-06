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ضبط سيارة محملة ب 17 طن سكر تموينى و 4 طن أرز بدمنهور

وأسفرت الحملة عن ضبط سياره محملة ب ١٧ طن سكر تموينى حاول المخالف اخفائها بوضع ٤ طن أرز أعلى الحموله للخداع والغش والتدليس حيث تم التحفظ علي المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالف.

على جانب أخر نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملات تفتيشية مكثفة على المصالح الحكومية ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأسفرت تلك الحملات عن إحالة ٥٠ من العاملين بالمصالح الحكومية بالدلنجات للتحقيق لتغيبهم من العمل بدن سند قانوني.

إحالة ٥٧ عامل بالمصالح الحكومية والخدمية بالبحيرة للتحقيق

بالإضافة إلى إحالة ٧ من العاملين بالمنشآت الحكومية والصحية بشبراخيت للتحقيق لتركهم العمل في اوقات العمل الرسمية بدون سند قانوني وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين .وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة متابعة مدى الإنضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

استقرار الأحوال الجوية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بمدن وقرى محافظة البحيرة

على جانب أخر شهدت مدن وقري محافظة البحيرة، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد انخفاض في درجات الحرارة، مع سطوع للشمس لبعض الأوقات بمعظم المدن والقري بالمحافظة ، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، طقس لطيف الحرارة نهارا، بارد ليلًا على الأنحاء كافة.

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة،علي استمرار الحملات بكافة المناطق وبجميع القطاعات لمتابعة جاهزية المعدات ومحطات الصرف والمعديات وصفايات الأمطار تحسبنا لسقوط امطار.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأحد، يشهد نشاطا للرياح مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة، خاصة على السواحل الشمالية واضطراب حركة الملاحة البحرية.