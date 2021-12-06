/664637/رئيس-جامعة-سوهاج-يجتمع-بوفد-طلابي-من-جامعات-البرازيل-والمكسيك-واندونيسيا

عقد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، لقاء مع الوفد الطلابي المكون من ٩ طلاب، والقادم من دول البرازيل والمكسيك وإندونيسيا، وذلك في إطار برنامج التبادل الطلابي الخاص بالاتحاد الفدرالي العالمي لطلبة كلية الطب، والمتمثل في الجمعية العلمية الطلابية ( SMSA) بالكلية، وذلك بقاعة مجلس الجامعة بالحرم القديم، بحضور الدكتور أسامة رشاد القائم بعمل عميد الكلية، والطالب عبدالرحمن الجعفري سكرتير عام الجمعية، والطالب مينا مجدي أمين الصندوق والمسئول عن برنامج التبادل الطلابي.

وأكد الدكتور مصطفي عبد الخالق، أن الجامعة تحرص على استمرار التبادل الطلابي والتعاون مع الجامعات الأخرى بالدول المختلفة بهدف توثيق العلاقات بين الطلاب، والاستفادة من إمكانيات التدريب العملي المتاحة بكل جامعة، إلى جانب إتاحة الفرصة للطلاب للتعرف على حضارات وثقافات وعادات وأنماط الدراسة بالجامعات المختلفة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

حرص جامعة سوهاج على التبادل الطلابي من الجامعات الأخرى

وأوضح رئيس الجامعة، أن برنامج التبادل الطلابي الخاص ب(SMSA) يوفر تجربة متميزة من نوعها بإعطاء الفرصة لجميع طلبة كلية طب للتدريب الاكلنيكي والبحثي باختلاف سنواتهم الدراسية، لافتاً إلى أنه سيتم تدريب طلاب الوفد داخل أقسام التجميل، وجراحة المخ و الأعصاب والتخدير، بالإضافة إلى زيارة قسم جراحة القلب والصدر باعتباره أحد الأقسام الرائدة ليس فقط في سوهاج بل في صعيد مصر أجمع.

تنظيم زيارات للوفد للتعرف على الجامعة

و أضاف الدكتور أسامة رشاد، أنه سيتم تنظيم زيارات ميدانية للوفد للمستشفى الجامعي الجديدة، للتعرف على أحدث الأجهزة الطبية الموجودة، مضيفاً أن المستشفى الجديد في انتظار زيارة الدكتورة أمل السيسي رائدة جراحات قلب الأطفال بجمهورية مصر العربية، والتي ستضيف قدر كبير من الخبرة العملية لطلاب الكلية والوافدين.

وفي نهاية اللقاء وجه كلاً من الطالب عبدالرحمن الجعفري والطالب مينا مجدي، الشكر لرئيس الجامعة لدعمه الدائم والمستمر للجمعية، وتقديم كافة الإمكانيات المادية والمعنوية للطلاب الوافدين، واعطاءهم الفرصة لكسب مزيد من الخبرات العملية وفتح آفاق جديدة تؤهلهم لسوق العمل بالمجال الطبي بعد التخرج.

جدير بالذكر أن الجمعية العلمية الطلابية"SMSA” أنشئت عام ٢٠٠٤، وتقوم بالعديد من الأنشطة في مجال التوعية بالصحة الإنجابية والصحة العامة، والتبرع بالدم ومساعدة المكفوفين والصم والبكم، إلى جانب أنشطة التبادل العلمي الطلابي والبحث العلمي، وغير ذلك من الأنشطة، ويرأسها الدكتور جمال عبد اللطيف رضوان عميد كلية الطب الأسبق .