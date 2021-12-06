/664626/خالد-أبو-الوفا-إصدار-البطاقات-الشخصية-عبر-طريقة-برايل- خطوة- هامة-لاستكمال-حقوق-ذوي-الهمم

أشاد النائب خالد أبو الوفا عضو مجلس الشيوخ، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن إمكانية إصدار البطاقات الشخصية والأوراق الرسمية بطريقة "برايل"، وذلك لمساعدة المكفوفين وضعاف السمع، لافتا أن هذا القرر يعد ترجمة حقيقية لدعم الدولة لذوي الهمم.

خالد أبو الوفا: ذوي الهمم حظوا باهتمام كبير من قبل الدولة المصرية

وأكد أبو الوفا، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أن السنوات الماضية شهدت طفرة غير مسبوقة في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الهمم، مضيفا: ذوي الهمم حظوا باهتمام كبير من قبل الدولة المصرية منذ تولى الرئيس السيسي مقاليد حكم البلاد.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن القانون رقم 10 لسنة 2018 نص علي عدة مزايا ومكتسبات لذوي الهمم سواء في مجال التعليم أو الصحة أو العمل، مضيفا: القانون نص علي ضمان الحق فى التعليم العإلى والدراسات العليا، وتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية، فضلا عن تعين 5% منهم فى الوظائف ملزمة للجهات الحكومية غير الحكومية وقطاع الأعمال، ما يعني ترجمة حقيقية لدمج ذوي الهمم في المجتمع. وتابع أبو الوفا: إصدار البطاقات الشخصية والأوراق الرسمية بطريقة برايل سيساعد وبشكل كبير علي إزالة أي عوائق وسيسهل علي الأشخاص ذوي الهمم التعامل اليومي وفي جميع المؤسسات وفي الشارع المصري، لافتا أنها تعتبر خطوة هامة لاستكمال لحقوقهم.

الرئيس السيسي يشهد احتفالية قادرون باختلاف

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي،أمس ، احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة. وبدأت الاحتفالية بتلاوة آيات الذكر الحكيم من الطفل أحمد تامر الذي كان الرئيس السيسي قد تحدث معه في مقابلة تليفزيونية مع الإعلامي شريف عامر ووعده بدعوته لتلاوة آيات القرآن الكريم خلال أول احتفالية.

وتتزامن هذه الاحتفالية مع اليوم العالمي لذوي الهمم والذي تحتفل به الأمم المتحدة منذ عام 1992، من أجل دعم تلك الفئة من المجتمعات وضمان حقوقهم، إلى جانب زيادة الوعي لدى الشعوب بإدماجهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، والعمل على توصيلهم إلى عالم شامل وميسر.