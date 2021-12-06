/664633/أحمد-دياب-يوافق-على-مقترح-انشاء-أكاديمية-المحاماة-ويؤكد-حلم-طال-انتظاره-للمحاميين

عبر النائب أحمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، عن تقديره الكامل للنائب سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق لوضعه ملف (أكاديمية المحاماه) على أولوياته ومحاولته (إنقاذها) خاصة أنها كانت حلم كبير له، ولنقابة المحامين وذلك بحسب تعديلات قانون النقابة التى أقرها مجلس النواب فى 2019.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير الاقتراح برغبة حول تفعيل دور أكاديمية المحاماة، معلنا موافقته على مقترح النائب سامح عاشور وما تضمنه من بدائل من شأنها تحقيق حلم وجود أكاديمية المحاماه فى مصر متمنيا أن تتعاون وزارة التعليم العالى ووزارة العدل فى إنجاح البدائل المطروحة حرصا على المستقبل الأفضل للمحامين.

أحمد دياب يوافق على مقترح انشاء أكاديمية المحاماة.. ويؤكد: حلم طال انتظاره للمحاميين

وأكد وكيل شباب الشيوخ، أن المقترح المعروض ما هو إلا – محاولة إنقاذ- لحلم كبير طالب به محامين مصر، ومن ثم مساندة هذا الحلم من جانب مجلس الشيوخ سيكون مواكبة لعديد من دول العالم التى انتهجت نفس الفكرة، وهي الإعداد المسبق بشكل علمي للمحامي قبل ممارسته المهنة، واجتيازه العديد من الاختبارات الفنية والمتخصصة.

ووافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التي تواجه إنشاءه ، وتم إحالته للحكومة لإتخاذ اللازم بشأن التوصيات .