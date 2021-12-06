/664635/بالصور-محمود-الخطيب-يستقبل-أحمد-طارق-في-مقر-النادي-الأهلي

استقبل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي فى الواحدة من ظهر اليوم الإثنين، الشاب أحمد طارق من ذوى الهمم، الذى طلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي فى احتفالية أمس "قادرون باختلاف" تحقيق رغبته بممارسة لعبة السباحة فى النادى الأهلي، بوصفه بطل جمهورية فى اللعبة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف محمود الخطيب خلال تصريحات تليفزيونية عبر "صدى البلد" "تواصلت مع الإدارة التنفيذية بالنادي الأهلي بعد حوار الرئيس السيسي مع السباح أحمد، وأخبرتهم بضرورة إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهذا الأمر".

وزاد "تم التواصل مع السباح أحمد طارق وسيتم إستقبالة بمقر النادي الأهلي وعمل اللازم له وما يحبه، تلبيه لرغبتة".

واختتم "سيتم عمل عضوية شرفية للسباح أحمد طارق بالنادي الأهلي، من أجل ممارسة جميع الرياضات التي يحبها".

أكد أحمد طارق، بطل السباحة من ذوي الهمم، أنه سعيد للغاية بمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "أنا مبسوط بالمصريين كلهم، وسعيد باستجابة النادي الأهلي لطلب الرئيس السيسي باللعب داخل النادي في السباحة".

محمود الخطيب

وواصل "تقابلت مع محمود الخطيب مرة واحدة من قبل داخل النادي الأهلي، وسعيد بمقابلتة غداً من جديد وتواجدي لاعباً داخل صفوف الفريق، وبزور النادي كل فترة".

وتابع "الخطيب أسطورة الكرة المصرية، وهطلب منه بس أني أكون لاعب سباحة بالنادي الأهلي، وأريد أن تكون لي عضوية شرفية داخل النادي الأهلي".