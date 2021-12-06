صور .. اقتصادية الشيوخ تستكمل تعديل ومناقشة قانون التأمين الموحد 

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دوت الخليج

ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة، بعد الموافقة على إحالة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور، حول تفعيل دور أكاديمية المحاماة، إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء فيه من توصيات.

دوت الخليج

ومن المقرر أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة، يوم الأحد الموافق 19 ديسمبر الجاري.

الشيوخ يقر مقترح«أكاديمية المحاماه» ويرفع الجلسات لـ 19ديسمبر

وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور، أن فكرة إنشاء أكاديمية للمحاماة والاستشارات القانونية عمل جيد واتجاه محمود للارتقاء بمهنة المحاماة وتوسعة آفاق المساهمين وتدريبهم على ممارسة المهنة، ولكي يقام مبنى لهذه الأكاديمية لابد من توافر أرض مناسبة لإقامة الاكاديمية عليها، يتسع لتنفيذ أغراض إنشاء هذه الأكاديمية.

وقال النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والإتصالات بمجلس الشيوخ، أن أكاديمية المحاماه كما تابعنا طوال الفترات الماضية،نستطيع أن نعتبرها مكسب نقابي طال النضال من أجله، ويواجهها الآن إشكالية لوجستية متعلقة بالمبنى الخاص بها، مشيرا مشيرا إلى المقترح المقدم من النائب المحترم سامح عاشور وما تضمنه من بدائل – محل تقدير وإحترام- من شأنها أن تحقق الغرض من الأكاديمية لحين توفير المبنى الخاص بها - ولكن لابد أن نضع فى إعتبارنا بيئة التحول الرقمى فى مصر خلال الفترة الأخيرة وإمكانية أن تحقق جزء من حل هذه الإشكالية أيضا.

جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، مؤكدا على أن البدائل المطروحة بمقترح النائب سامح عاشور تتضمن قيام مجلس إدارة الأكاديمية بعد تشكيله بإبرام بروتكولات مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والعدل بهدف الاستعانة بقدرات السادة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية وإمكاناتها اللوجيستية، وبخبرات السادة المستشارين بوزارة العدل في إعداد المناهج التدريبية اللازمة في مقار الجامعات.

الشيوخ يقر مقترح«أكاديمية المحاماه» ويرفع الجلسات لـ 19ديسمبر

ولفت عضو لجنة التعليم والإتصالات بمجلس الشيوخ إلى أن يضيف على ذلك إمكانية أن تتسع البروتكولات مع وزارة الإتصالات وأن نكون أمام "دراسة أونلاين"أيضا ...خاصة أنه من المنتظر أن نصطدم بـ"بعد المسافات" بالنسبة لمحامي المحافظات المطالبون بالالتحاق للدراسة في الأكاديمية وخاصة فى الصعيد، مختتما حديثه بالموافقة على مقترح النائب سامح عاشور وما تضمنه من بدائل من شأنها تحقيق حلم وجود أكاديمية المحاماه فى مصر بجانب ضرورة الاستفادة من بيئة التحول الرقمى والتكنولوجي فى مصر.