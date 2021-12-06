/664644/مساعد-قائد-الجيش-الثالث-يزور-سوهاج-لبحث-مستجدات-المبادرة-الرئاسية-حياة-كريمة

استقبل اليوم اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اللواء وليد حامد الحماقي، مساعد قائد الجيش الثالث الميداني، وتم عقد اجتماعا موسعا لمناقشة آخر المستجدات الخاصة بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة "، والوقوف على نسب التنفيذ وأبرز المعوقات والعمل على حلها ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

كان ذلك بحضور الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، والعميد سامح الشهاوي رئيس الفرع الهندسي بالجيش الثالث الميداني، والعميد محمد بدر مدير المشروعات بالجيش الثالث، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن المستهدفة بالمبادرة، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية .

مناقشة مبادرة حياة كريمة بسوهاج

جدير بالذكر تناول الاجتماع مناقشة موقف قطع الأراضي المطلوب توفيرها لإنشاء مشروعات قطاعي" التضامن الاجتماعي، والصحة "، بجميع المراكز السبعة المدرجة بالمبادرة، وهي " طما – المراغة – ساقلته –جرجا – المنشاة - دار السلام "، و وجه المحافظ بأهمية مراعاة الاشتراطات الموضوعة والمحددة عند اختيار قطع الأراضي المطلوبة لإنشاء المشروعات.

مناقشة اعمال حياة كريمة بقرية "أم دومة" كأول قرية نموذجية بسوهاج

وأكد محافظ سوهاج أن الاجتماع تناول مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات بقرية " أم دومة " بمركز طما، واستعدادات جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع الجيش الثالث الميداني للانتهاء من جميع الأعمال بالقرية كأول قرية نموذجية ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " بسوهاج، وموقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، المدرجة بخطة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وأبرز المعوقات، ووضع الحلول الفورية المناسبة لتلك المعوقات لسرعة إنجاز الأعمال.

وأكد محافظ سوهاج على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية الموضوعة للانتهاء من تلك المشروعات حتى يتم استخدامها وخدمه المواطنين والتخفيف عنهم وخاصة كبار السن.

جدير بالذكر سبق وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوضح سقوط سيارة في حفرة خطوط مياه بقرية المجابرة بدائرة مركز جرجا جنوب سوهاج، مما أثار غضب الكثيرين.

وقال السائق الذى نجى بأعجوبة أن الطريق لا توجد به أي علامات ارشادية أو إضاءة ولم تفاجئ بالحفرة بالطريق لم يتمكن من مفاداتها، وحمد الله كثير أنه لم يغمى علية والا ما استطاع الخروج من السيارة والوقوف على الطريق وتجمهر الناس من حولة ومحاولة إنقاذه.