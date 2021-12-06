/664653/ضبط-منتجات-غذائية-فاسدة-بمدرسة-وامتناع-مدارس-عن-التفتيش-بتموين-سوهاج

قامت الاجهزة التنفيذية بمحافظة سوهاج بالتعاون مع مديرية تموين سوهاج ببعض الحملات على المدارس من أجل كشف مدى الصلاحية للمواد الغذائية بتلك المدارس ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وقد اسفرت حملة بمركز ساقلته جنوب شرق سوهاج عنتحرير سبعه محاضر، منها محضران عدم حمل شهاده صحيه ومحضران نظافة وثلاث محاضر عدم إعلان قائمه اسعار على السلع، وايضا اسفرت الحملة عن ضبط خمسة كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الأدمي في كانتين مدرسة وتم اعدام المضبوطات بوجود لجنة مختصة فى الامر.

حملات تموين سوهاج

وأكد مصدر يعمل بمكتب مراقبة الأغذية بإدارة طما شمال سوهاج، امتناع مدرستين بدائرة المركز عن قيام اللجنة بالتفتيش، لمعرفة مدى صلاحية المنتجات الغذائية المعروضة في الكانتين، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.

جدير بالذكر أن ذلك جاء تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، حرصًا على سلامة المواطنين والطلاب داخل المدارس.

سبق وعقد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، لقاء مع الوفد الطلابي المكون من ٩ طلاب، والقادم من دول البرازيل والمكسيك وإندونيسيا، وذلك في إطار برنامج التبادل الطلابي الخاص بالاتحاد الفدرالي العالمي لطلبة كلية الطب، والمتمثل في الجمعية العلمية الطلابية ( SMSA) بالكلية، وذلك بقاعة مجلس الجامعة بالحرم القديم، بحضور الدكتور أسامة رشاد القائم بعمل عميد الكلية، والطالب عبدالرحمن الجعفري سكرتير عام الجمعية، والطالب مينا مجدي أمين الصندوق والمسئول عن برنامج التبادل الطلابي.

وأكد الدكتور مصطفي عبد الخالق، أن الجامعة تحرص على استمرار التبادل الطلابي والتعاون مع الجامعات الأخرى بالدول المختلفة بهدف توثيق العلاقات بين الطلاب، والاستفادة من إمكانيات التدريب العملي المتاحة بكل جامعة، إلى جانب إتاحة الفرصة للطلاب للتعرف على حضارات وثقافات وعادات وأنماط الدراسة بالجامعات المختلفة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

حرص جامعة سوهاج على التبادل الطلابي من الجامعات الأخرى

وأوضح رئيس الجامعة، أن برنامج التبادل الطلابي الخاص ب(SMSA) يوفر تجربة متميزة من نوعها بإعطاء الفرصة لجميع طلبة كلية طب للتدريب الاكلنيكي والبحثي باختلاف سنواتهم الدراسية، لافتاً إلى أنه سيتم تدريب طلاب الوفد داخل أقسام التجميل، وجراحة المخ و الأعصاب والتخدير، بالإضافة إلى زيارة قسم جراحة القلب والصدر باعتباره أحد الأقسام الرائدة ليس فقط في سوهاج بل في صعيد مصر أجمع.

تنظيم زيارات للوفد للتعرف على الجامعة

و أضاف الدكتور أسامة رشاد، أنه سيتم تنظيم زيارات ميدانية للوفد للمستشفى الجامعي الجديدة، للتعرف على أحدث الأجهزة الطبية الموجودة، مضيفاً أن المستشفى الجديد في انتظار زيارة الدكتورة أمل السيسي رائدة جراحات قلب الأطفال بجمهورية مصر العربية، والتي ستضيف قدر كبير من الخبرة العملية لطلاب الكلية والوافدين.