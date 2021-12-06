/664642/عايز-نصف-الأرباح-الفنان-محمد-إمام-يتهم-مسئول-صفحته-على-فيسبوك-بابتزازه

قدم محامي الفنان محمد عادل إمام، اليوم الأثنين، محضر يتهم فيه القائم علي إدارة صفحة موكله الممثل الشاب علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، برفض إعطائه الرقم السري الخاص بالصفحة «الباسورد» واتهامه بعملية ابتزازه وطلب حصوله علي نصف أرباح ما تحققه الصفحة الخاصة بالفنان.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل الفنان محمد إمام يحرر محضرا ضد القائم على إدارة صفحته

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي الرائد عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من محامي الفنان محمد عادل إمام، المتهم فيه القائم على إدارة صفحة موكله برفض إعطائه الرقم السري الخاص بالصفحة ملك موكله وقيامه بابتزازه وطلب نصف أرباح ما تحققه الصفحة المملوكة للفنان محمد عادل إمام علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة يحمل رقم 6879 إداري قسم شرطة الدقي وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي سياق آخر شهدت قرية العمرة في مركز أبوتشت شمال قنا، تلقى مكتب حماية الطفل بقنا، إخطارا من النجدة يفيد بقيام عامل بتعذيب أبنائه الـ 6 داخل المنزل نتيجة تعاطيه مخدر الشابو.

تعاطي الشابو

وأتضح بعد فحص الوحدة الفرعية بمركز أبوتشت، وأكد التقرير الطبي بوجود جرح بالرأس لإحدى الأبناء من البنات، وجرح بالكتف والرأس لأخرى، نتيجة الضرب الذي تعرض له الأبناء.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما انتقلت قوة أمنية من مركز أبوتشت لمكان الواقعة ونجحت في إلقاء القبض على العامل المتهم، مقيم بقرية العمرة بمركز أبوتشت شمال قنا، بتهمة تعذيب أبنائه الـ 6، ولد و5 بنات تحت تأثير مخدر الشابو، وهرب زوجته بسبب تعديه عليها وعدم قدرتها علي حماية الأبناء. وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.