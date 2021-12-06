الإسماعيلي يفتح حساب بنكي لدعم النادى.. صور

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أعلن مجلس إدارة النادى الإسماعيلي عن فتح حساب بنكي من أجل تلقي التبرعات من جماهير النادى ومحبيه وذلك لمساعدة النادى فى التغلب على الازمة المالية الحالية.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

رحيل ثنائي الإسماعيلي

قرر مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومى بصفة رسمية توجيه الشكر للثنائي أحمد العجوز المدرب العام ومحمد صلاح أبوجريشة مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم.

جاء ذلك بعدما قدماه الثنائي من جهود جليلة ومضنية مع الفريق وباعتبارهما من أبناء النادى الإسماعيلي المخلصين والذين أفنوا حياتهما في خدمة النادى دون انتظار أى مقابل.

ويؤكد مجلس الإدارة على بالغ تقديره واحترامه للعجوز وأبوجريشة مشددا على إمكانية الاستعانة بخدماتهما في فترة قادمة.

نتيجة الإسماعيلي والمحلة بالدوري

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الإسماعيلي وغزل المحلة، في لقاء يجمع بين الطرفين في الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة على القوة الهجومية من قبل الطرفين، طوال أحداث اللقاء، لمحاولة تسجيل هدف المباراة، وخطف الفوز في اللقاء، وحصد الثلاث نقاط.

وبهذا التعادل، يحصد الإسماعيلي، النقطة الثانية في بطولة الدوري المماز، بعد تواصل سلسلة النتائج السلبية في بطولة الدوري.

ويستعد المنتخب الأوليمبى لخوض غمار نهائيات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المؤهلة بدورها لدورة الألعاب الأولمبية في باريس عام ٢٠٢٤.

خاض أحمد عيد مع الإسماعيلى قبل الإنضمام إلى صفوف منتخب مصر الأولمبى للمرة الثانية هذا الموسم 3 مباريات مع الفريق الأول بواقع 241 دقيقة.

وشارك عبد الله محمد مع إسماعيلى 2001 قبل الإنضمام إلى صفوف منتخب مصر الأولمبى للمرة الثانية هذا الموسم 8 مباريات أساسى، بنسبة وصلت إلى 88 % وسجل هدفًا فى مرمى فريق فيوتشر.

واكد شوقي غريب المدير الفني علي أهمية المرحله المقبله في توفير عدد من المباريات الوديه لزيادة خبرات اللاعبين في الاحتكاك مع مختلف المدارس الكرويه.

وقال غريب انه حريص علي منح الفرصه لجميع اللاعبين في مختلف الانديه قبل الاستقرار علي الهيكل الأساسي الذي سيتم الاعتماد عليه مشيرا الي ان الجهاز الفني تابع جميع المسابقات التي تضم عناصر المنتخب الأولمبي سواء في الدوري الممتاز او القسم الثاني او بطولة الجمهوريه لمواليد 2001 .وكذلك الحرص على استمرار جميع المسابقات دون توقف