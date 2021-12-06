زراعة النواب تواصل متابعة تنفيذ توصيات «أزمة الأسمدة»..البنا يكشف التفاصيل لـ دوت الخليج «فيديو»

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قال النائب أحمد البنا عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن اللجنة ناقشت متابعة شركات الأسمدة لتوريد حصتها التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات السابقة والتي تقدر بـ 55% للجمعيات الزراعية، لافتا أن الفترة السابقة شهدت أزمة في الأسمدة، والفترة الحالية نعاني من ارتفاع سعر الأسمدة حيث وصل سعر السماد العالمي 950 دولار.

أحمد البنا يكشف تفاصيل متابعة لجنة الزراعة بالنواب لأزمة الأدوية

وأضاف البنا، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أنه بارتفاع أسعار الأسمدة تسبب في مشكلة لدي المزارعين، لافتا أنه تم الاتفاق علي توريد 55% من حصة المصانع المصرية لجمعيات الزراعية بسعر 4500 جنيه، عليا الرغم من أن الشركات تريد تصديره للخارج لأن تكلفته تصل لـ 950 دولار.

وأشار عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أنه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ألزمت الشركات بتصدير 35% فقط من إنتاجها خارج مصر، و55% للجمعيات الزراعية و10% للسوق الحر للمستثمرين الذين يزرعون كميات أكبر من 25 فدان.

وتابع البنا، أن اللجنة راجعت خلال اجتماعها اليوم الكميات التي توريدها من المصانع للجمعيات الزراعية، لافتا أن اللجنة ستكون في انعقاد دائم حتي يتم حل هذه المشكلة، و أن معظم المصانع كانت ترفض في البداية توريد الكميات المطلوبة منها وكانت تصدر معظم الكمية.

وأكد عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن اللجنة اتجهت نحو الشهادات التصديرية المخصصة للمصانع ولتصدير منتجاتها، وأن هذه الشهادات تمنع المصانع من التصدير قبل توريد الكمية المطلوبة منها، مشيرا إلي أنه هناك مخزون حاليا من الأسمدة في الجمعيات الزراعية، مشددا أن أعضاء اللجنة طالبوا بتوريد هذا المخزون للمزارعين.

وناشد البنا، جميع المزارعين بالتوجه للجمعيات الزراعية لصرف الأسمدة المخصصة لهم، مضيفا: أي جمعية زراعية ستتقاعس عن صرف الأسمدة للمزارعين سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.