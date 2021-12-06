/664649/الخطيب-يسلم-السباح-أحمد-طارق-عضوية-النادي-الأهلي

تواجد السباح أحمد طارق داخل مقر النادي الأهلي اليوم، وذلك من أجل الانضمام لفريق السباحة بالقلعة الحمراء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقام محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بتسليم العضوية الشرفية الرياضية للسباح أحمد طارق، وانضمامة لفريق السباحة بالقلعة الحمراء.

وقام الخطيب بإهداء السباح أحمد طارق درع النادي الأهلي، وتيشرت النادي الخاص، مرفقا بصورة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أول تعليق من السباح أحمد طارق بعد وصولة للنادي الأهلي لمقابلة الخطيب

أكد السباح أحمد طارق، خلال تكريمة داخل النادي الأهلي، أنه يوجه رسالة هامة لجماهير الفريق بأنه سوف يقاتل من أجل الفوز بالبطولات.

وأضاف خلال تصريحات داخل النادي الأهلي "كنت بعدي كتير من أمام النادي الأهلي، وحاليا سأكون متواجد بصفة مستمرة خلال الفترة القادمة".

وزاد "النادي الأهلي منذ 1907 كبير وحقق العديد من البطولات سواء المحلية والدولية، وحافظ تاريخ النادي الأهلي كله، وأسعى أن أكون عضواً في الفريق".

وأكمل "بحب كل لاعيبة النادي الأهلي، وخاصة محمد شريف وحسين الشحات وأفشة، وسعيد بالتواجد داخل الفريق".

تأكيداً لـ دوت الخليج: الأهلي يشكر الرئيس السيسي.. ويلبي رغبة شاب ذوي الهمم

وجه النادي الاهلي الشكر للرئيس السيسي في بيان رسمي، بعد تلبية طلب شاب من ذو الاحتياجات الخاصة بلعبه في السباحة بالنادي الأحمر.

وجاء بيان النادي الأهلي كالتالي:

بناءً على توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأكيدًا على اهتمام الدولة ومؤسساتها الوطنية بذوي الهمم، الذين يمثلون جزءًا مهمًّا من مستقبل الوطن، يستقبل الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، في الواحدة ظهر غدٍ، الشاب أحمد طارق من ذوي الهمم، الذي طلب من السيد الرئيس في احتفالية اليوم تحقيق رغبته بممارسة لعبة السباحة في النادي الأهلي، بوصفه بطل جمهورية في اللعبة.

وأكمل: " وبادر الكابتن محمود الخطيب بالموافقة والترحيب بتلبية رغبة أحمد طارق، وسيكون في استقباله غدًا بمقر النادي بالجزيرة. ووجه الكابتن محمود الخطيب الشكر والتحية لفخامة الرئيس السيسي لبالغ اهتمامه بكل شرائح المجتمع المصري وفي مقدمتها ذوو الهمم. والعمل على تلبية احتياجاتهم وتنمية مهاراتهم واستفادة الوطن من قدراتهم، خاصة أن هناك كثيرين من هؤلاء الشباب المثمر رفع علم مصر في محافل رياضية دولية وآخرها دورة طوكيو، التي حقق خلالها أبطال مصر من ذوي الهمم إنجازات وميداليات عديدة".