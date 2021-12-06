/664651/عبد-الظاهر-السقا-فيوتشر-يواصل-استعداداته-لاستئناف-مباريات-الدوري-العام-بعد-انتهاء-مشاركة-المنتخب-الوطني

كشف عبدالظاهر السقا المدير الرياضى لفريق فيوتشر، أن الفريق يواصل استعداداته لاسئتناف الدورى الممتاز ، ومعسكر مغلق للفريق بدءًا من الخميس القادم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أكد عبد الظاهر السقا أن الفريق يواصل استعداداته لاستئناف مباريات الدوري العام بعد انتهاء مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس العرب .

ويستعد نادي فيوتشر إف سي لمواجهة النادي الاسماعيلي ، الثلاثاء الموافق ٢٥ ديسمبر ٢٠٢١ ، ضمن مباريات الجولة الثامنة من عمر الدوري الممتاز .

وقال السقا:”الفريق استأنف تدريباته بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 5 أيام، حيث جاءت جميع نتائج المسحات سلبية وهو أمر جيد .

وأضاف أشكر الجهاز الطبي واللاعبين المصابين على التزامهم طوال فترة الراحة، وسعيد بعودة محمود جنش للتدريبات بعد شفاءه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، ونفتقد فقط محمود رزق ومروان محسن ونتمنى شفائهم سريعا " .

وأكمل:"سعيد جدا بتألق لاعبي الفريق مع المنتخب الوطني خلال بطولة كأس العرب، والظهور المميز للثنائي أحمد رفعت وعمر كمال، ومحمد عبد المنعم ينتظر الفرصة، وهذا يدل على حسن اختيارات الإدارة للاعبين قبل انطلاق الموسم الجاري".

وأتم:"الجدية والإصرار هم شعار الفريق سواء إداريا أو فنيا، وأخشى على اللاعبين من الإصابات في بعض الفترات من جديتهم في التدريبات ".

يحل الأهلي ضيفًا ثقيلاً على فيوتشر إف سي، يوم 21 ديسمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة 5:30 .

وكان الأهلي اختتم مبارياته قبل فترة التوقف الدولي، بالفوز على سموحة الخميس الماضي، بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما على استاد السلام.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري بالعلامة الكاملة في أول 6 مباريات، محققًا 18 نقطة، بعد الفوز على الإسماعيلي والبنك الأهلي والزمالك والمقاولون العرب وغزل المحلة وسموحة.

انتهت أحداث مباراة الأهلي وسموحة، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، لصالح المارد الأحمر، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويواصل النادي الأهلي بهذا الفوز، التربع على صدارة الدوري الممتاز، بالعلامة الكاملة في بطولة الدوري حتى الأن.