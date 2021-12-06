/664657/عبد-الحفيظ-الأهلي-يواجه-الرجاء-المغربي-يوم-22-ديسمبر-الجاري-في-السوبر-الإفريقي

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قال إن الأهلي يواجه الرجاء المغربي يوم 22 ديسمبر الجاري في قطر على كأس السوبر الإفريقي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكد مدير الكرة أن الأهلي تلقى إخطارًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بالموعد الجديد لمباراة السوبر، التي بدأ الفريق الاستعداد لها اليوم، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق عقب مباراة سموحة في بطولة الدوري الممتاز.

ويدخل الأهلي مباراة السوبر بصفته بطل إفريقيا، ويواجه الرجاء المغربي المتوج ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وعلم موقع دوت الخليج أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قرر إقامة مباراة السوبر بين الأهلي والرجاء يوم 22 ديسمبر بقطر بين الأهلي والرجاء المغربي كموعد نهائي لإقامة المباراة.

وسيكون هناك إستثناء لفتح القائمة للفريقيين من أجل إضافة العناصر الجديدة والصفقات، ومن أهمهم بيرسي تاو وميكسيوني.

أكد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أنه استمع لحوار الرئيس السيسي اليوم مع السباح أحمد طارق، خلال المؤتمر الداعم لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "صدى البلد" "تواصلت مع الإدارة التنفيذية بالنادي الأهلي بعد حوار الرئيس السيسي مع السباح أحمد، وأخبرتهم بضرورة إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهذا الأمر".

وزاد "تم التواصل مع السباح أحمد طارق وسيتم إستقبالة غداً بمقر النادي الأهلي وعمل اللازم له وما يحبه، تلبيه لرغبتة".

واختتم "سيتم عمل عضوية شرفية للسباح أحمد طارق بالنادي الأهلي، من أجل ممارسة جميع الرياضات التي يحبها".

أكد أحمد طارق، بطل السباحة من ذوي الهمم، أنه سعيد للغاية بمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "أنا مبسوط بالمصريين كلهم، وسعيد باستجابة النادي الأهلي لطلب الرئيس السيسي باللعب داخل النادي في السباحة".

محمود الخطيب

وواصل "تقابلت مع محمود الخطيب مرة واحدة من قبل داخل النادي الأهلي، وسعيد بمقابلتة غداً من جديد وتواجدي لاعباً داخل صفوف الفريق، وبزور النادي كل فترة".

وتابع "الخطيب أسطورة الكرة المصرية، وهطلب منه بس أني أكون لاعب سباحة بالنادي الأهلي، وأريد أن تكون لي عضوية شرفية داخل النادي الأهلي".