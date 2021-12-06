حسين الجسمي: «أمنيتي في 2022 أني ألاقي الطبطبة».. فهل يتزوج قريبًا؟

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أثار الفنان الإماراتي حسين الجسمي جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما كشف عن أمنيته في العام الجديد 2022، حيث ظن البعض أنه مقبل على الزواج.

دوت الخليج يرصد أمنية الفنان الإماراتي حسين الجسمي في العام الجديد 2022.

حسين الجسمي يبحث عن الطبطة في 2022

قال الجسمي خلال لقائه مع برنامج « The insider بالعربي»: "أمنيتي في العام الجديد كل الخير للجميع، ولنفسي أني ألاقي الطبطبة».

حسين الجسمي يحقق نجاحًا واسعًا بأغنية «بالبنط العريض»

كان الإماراتى حسين الجسمى، طرح بالعام 2020 أغنية بعنوان "بالبنط العريض" عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان حسين الجسمى، توزيع ومكساج توما.

وتقول كلمات الأغنية: "حبيبى بالبُنط العريض.. غالى وأقرب م الوريد، حالتى تتشخص جُنون.. بيقولولى أنا بيك مريض، أتارى كُل ما أحب فيك.. بدمنك وبقيت مزاج، أتلحق بقى دى ف إيديك.. ما انت فى لُقاك العلاج، آه لقيت الطبطبة.. وأقوى لو ما انتش بعيد، ضحكتك فيها كهربا.. بابقى زى واحد جديد، حبيبى خدها ومنى ليك.. مشتريك آه مشتريك، فوق ما تتصور كمان.. والوحيد ولا ليك شريك، لو أنا هوصفك اوصف ايه.. عُقد فُل أبيض وفيه، قلب بيدلدق حنان.. مِـلكى بقى وأنا أدرى بيه، آه لقيت الطبطبة.. وأقوى لو ما انتش بعيد، ضحكتك فيها كهربا.. بابقى زى واحد جديد".

حسين الجسمي يحيي حفل غنائي بأبو ظبي احتفالًا بليلة رأس السنة

من جانبه، يستعد المطرب الإماراتي، حسين الجسمي، لإحياء حفل غنائي جديد، بمدينة أبو ظبي وذلك في يوم 31 ديسمبر، ضمن احتفالات ليلة رأس السنة.

طرح الفنان حسين الجسمي، أغنيته الجديدة بعنوان «دق القلب»، باللهجة العراقية، عبر موقع «يوتيوب»، والتي حققت حتى الأن ما يقرب من 15 مليون مشاهدة.

الأغنية من كلمات الشاعر العراقي رامي العبودي، وألحان الفنان العراقي نور الزين، ويجدد تعاونه في التوزيع الموسيقي ومكساج وماستر مع الفنان حسام كامل، وقد تميز اللحن والتوزيع باستخدام الآلات الغربية إلى جانب الإيقاع الخليجي الممزوج بالعراقي.

كلمات أغنية دق القلب لحسين الجسمي

تقول كلماتها: دماره .. أستاهل دمــاره خل تحرگني نـاره خلانـي واگع بالعشگ وما اطفّيها الجگـاره إثاره .. حبـه غيـر اثـاره موّتنـي بسمـاره لـمّن اشوفه ارتبـك .. وتصعـد الحراره إلهي ..عبـدك يا إلهي لافـــــت انتبـاهــي مو خلقه كاتلنـي كتـل هنيـال اهلـه وجــاره إشاره .. لو أشــر بإشاره اروحلـه طياره هذا العليه دگ الگلب ودورت عنـه دواره.

طُرحت أغنية "دق القلب" من خلال قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube الى جانب جميع الإذاعات الخليجية والعربية وجميع المكتبات الموسيقية والمنصات الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات.

حسين الجسمي يتفوق على جاستن بيبر بأغنية دق القلب

هذا وحققت أغنية «دق القلب» نجاحا جديدا في مسيرة الفنان حسين الجسمي الفنية، اذ احتلت عن طريقها قائمة الأكثر مشاهدة عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” على مستوى العالم، واتى حسين الجسمي في المركز 37 من ترتيب قائمة اليوتيوب عالميا، منافسا لنجوم عالمين منهم النجم العالمي جاستن بيبر الذي حصد المركز الـ41 و سيا على المركز 54.

حسين الجسمي يعيش حالة من النشاط الفني في رمضان 2021

وكان المطرب الإماراتى حسين الجسمى، طرح فى شهر رمضان الماضى 3 أعمال غنائية اجتماعية مؤثرة فى كلماتها وألحانها وتصويرها بطريقة الفيديو كليب.

الأغنية الأولى بعنوان "رمضان فى مصر حاجة تانية" لصالح إحدى الشركات وهى من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع ومكس وديجيتال ماستر مع على فتح الله، ونالت إعجاب قطاع كبير من محبيه متغزلين فى كلمات الأغنية على تويتر، ومن التعليقات: "حسين الجسمى وجماله فى حب مصر، سر السعادة بيعرف طريقك، على حلاوة وجمال صوتك".

والأغنية الثانية بعنوان "سر السعادة" من كلمات الشاعر نصر الدين ناجى، وألحان أحمد فرحات توزيع ومكساج وماستر للموزع الموسيقى "توما"، وقد طرح الفيديو كليب من إخراج عمر هلال.

والأغنية الثالثة تحمل اسم "هل هلالك.. أبوظبى دارك" ومن كلمات الشاعر حمد بن غليطة، وألحان وتوزيع زيد عادل، وجرافكس كاشف خان، وإشراف عام المخرج جمعة السهلى.