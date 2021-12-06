الأعلى للإعلام يناقش غدا التناول للقضايا المرتبطة بالأطفال

جدة - نرمين السيد - يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعًا طارئًا، صباح غدًا الثلاثاء، لمناقشة القضايا المطروحة على الساحة الإعلامية فى ضوء رصد أجهزة المجلس التناول الإعلامى للقضايا المرتبطة بالأطفال، ومعالجة وسائل الإعلام لها، فى ضوء أكواد السلوك الإعلامى للتعامل مع الأطفال، التى ناقشها المجلس وفقًا للدستور والقوانين المصرية وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفل "اليونيسف".





يناقش المجلس أيضًا ما تناولته وسائل الإعلام المختلفة بشأن القضايا الفنية والرياضية. وأكدت هيئة المكتب اعتزامها طرح مدى التزام وسائل الإعلام بالأكواد والمعايير الإعلامية ومواثيق الشرف ذات الصلة وتحديد المخالفات التى حدثت، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

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