رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع اتفاقية مع التحالف الفائز بتطوير مجمع التحرير

جدة - نرمين السيد - وجاء فوز التحالف الأمريكى، الذى يضم مجموعة "جلوبال فينتشرز"، ومجموعة "أوكسفورد كابيتال"، وشركة "العتيبة للاستثمار"، بعد عملية طرح استهدفت جذب مطورين وشركاء من جميع أنحاء العالم، متخصصين فى إعادة تأهيل وتطوير المبانى التاريخية، وتم تصفيتهم إلى ثلاثة تحالفات، ليفوز التحالف الأمريكى بأفضل عرض فنى ومالى، بالإضافة إلى ما يتمتع به التحالف من سابقة أعمال ثرية لتطوير مجموعة من المبانى التاريخية فى أمريكا وأوروبا.

ووقع اتفاقية اختيار التحالف الأمريكى الفائز كلٌ من: المهندس عمرو إلهامى، المدير التنفيذى لصندوق مصر الفرعى للسياحة والاستثمار العقارى وتطوير الآثار، وراندال لانجر، رئيس مجلس إدارة مجموعة "جلوبال فينتشرز"، وجون راتليدج، رئيس مجلس إدارة مجموعة "أوكسفورد كابيتال"، وعمرو شكرى، رئيس قطاع تطوير الأعمال بشركة "العتيبة للاستثمار".

وتصل إجمالى الاستثمارات التى سيتم ضخها فى عملية التطوير إلى أكثر من 3.5 مليار جنيه، وتأتى أهمية تطوير مجمع التحرير لقيمته التاريخية والرمزية لدى الشعب المصرى، كونه الموقع الحكومى الأكثر شهرة فى وسط القاهرة بميدان التحرير، وتتضمن استراتيجية الصندوق السيادى فى هذا الشأن تطوير المبنى ليكون متعدد الاستخدامات "فندقى – تجارى - إدارى – ثقافى"، وليتناغم مع طبيعة وجهود التطوير التى تقوم بها الدولة فى منطقة وسط العاصمة والقاهرة الخديوية.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي، إلى أن توقيع اتفاقية تطوير وإعادة تأهيل مجمع التحرير مع تحالف يضم 3 من أكبر الشركات الدولية المتخصصة فى تطوير المبانى التاريخية بالعواصم الكبرى، جاء بعد عملية طرح عالمى تنافست فيها كبرى الكيانات المحلية والعالمية التى تسعى للدخول إلى السوق المصرية لأول مرة، على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية، وهو ما يعكس الثقة الدولية التى يتمتع بها مناخ الاستثمار المصرى، مضيفة أن الاتفاق مع مستثمر عالمى يعكس استراتيجية الصندوق السيادى فى تطوير واستغلال الأصول لتحقيق أعلى عائد.

ونوهت الوزيرة إلى أن استراتيجية صندوق مصر السيادى من شأنها وضع مصر فى المكانة الاستثمارية التى تستحقها، من حيث جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والحرص على تلبية احتياجات المستثمرين، من خلال بنية تحتية متطورة وإصلاحات اقتصادية وهيكلية تستهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة، وهو ما يضمن تحقيق التنمية المستدامة المنشودة، ومؤكدة أن مصر تخطو حاليًا خطوات واسعة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات طبقا للخطط التنموية المقررة، وذلك تحقيقًا لـ"رؤية واستراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة".

من جانبه، أوضح أيمن سليمان، الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى، أنه باختيار التحالف الأمريكى الفائز، يبدأ مجمع التحرير رحلة جديدة، بعد انتهاء مهمته كمبنى حكومى عريق وعلامة مميزة فى قلب القاهرة، ويتحول إلى مبنى متعدد الاستخدامات يجتذب السياحة العالمية وكبرى الشركات العالمية والإقليمية، ولتكون خطة تطوير المجمع وإعادة هيكلته نموذجاً فى إعادة استغلال أصول الدولة المصرية.

وأكد سليمان أن عملية تطوير وإعادة تأهيل مجمع التحرير قامت على منهج علمى من خلال دراسة سوقية قامت بها شركة "كوليرز" العالمية، لوضع أفضل تصور لاستخدام واستغلال المبنى مع تحقيق أعلى عائد، بما يتماشى مع رؤية وخطة الدولة وتطلعاتها فى تنمية منطقة وسط البلد.

وأوضح أن عملية الطرح شهدت منافسة قوية بين التحالفات المتقدمة، وتم اختيار التحالف الأمريكى الفائز بعد المرور بالعديد من الخطوات التى تضمنت دراسة جميع العروض المالية والفنية المقدمة، ليتم اختيار العرض المالى والفنى الأفضل، وعرضه وتقييمه من قبل عدد من اللجان المتخصصة، سواء تلك التابعة لصندوق مصر السيادى، أو غيرها من اللجان المختلفة، وذلك للتأكد من توافق العرض المقدم مع استراتيجية الصندوق، والتى تهدف إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال إدارة الأصول وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها واستدامتها من أجل الأجيال القادمة.

وعلى صعيد آخر، قال راندال لانجر، رئيس مجلس إدارة مجموعة جلوبال فينتشرز: "سعداء للغاية بدخول السوق المصرية لأول مرة بمثل هذا المشروع الاستثمارى الضخم، ونأمل أن نساهم فى تطوير المبنى التاريخى بما يليق بمكانته وأهميته لدى الشعب المصرى".

وأضاف أن مشروع مجمع التحرير يُعد هو الخطوة الأولى وباكورة استثمارات المجموعة فى مصر، ولكنها لن تكون الأخيرة فى ظل التطورات الملحوظة التى تشهدها السوق المصرية والإنجازات الكبيرة التى تحققت فى السنوات الأخيرة.

فى حين أعرب جون راتليدج، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "أوكسفورد كابيتال" عن بالغ الامتنان لاختيار المجموعة ضمن التحالف الفائز لتطوير مبنى مجمع التحرير التاريخى، معربًا عن سعادته بالتعاون ومستوى الاحترافية العالية التى تعامل بها الصندوق السيادى فى جميع المراحل، قائلاً: "نأمل أن تساهم خبراتنا الفندقية الواسعة فى تطوير الأصول التاريخية كأكبر مطور فندقى، بل وتحقيق قيمة مضافة لهذا المبنى العريق ليكون دوماً علامة رئيسية فى شوارع القاهرة.. ننوى أن يضم المبنى الجديد أحدث التكنولوجيات وأفضل ممارسات الضيافة العالمية ليكون نقطة فارقة فى تاريخ صناعة الفندقة فى مصر".

وقال المهندس عمرو شكرى، رئيس قطاع تطوير الأعمال بشركة العتيبة للاستثمار: "شرفنا باختيارنا ضمن التحالف الثلاثى العالمى لتطوير مجمع التحرير التاريخى، ونرى أن مهمة تطوير وإعادة تأهيل مجمع التحرير تمثل قيمة مضافة ستثرى سابقة أعمال جميع الأطراف المشاركة، ونحن على ثقة أن خبراتنا الواسعة فى مجال الاستثمار ستؤهلنا لجذب المزيد من الاستثمارات فى مختلف القطاعات إلى مصر، حيث تستهدف الشركة جذب مشروعات بمليارات الدولارات فى العامين المقبلين، ونأمل أن يكون مشروع تطوير مجمع التحرير هو البداية للعديد من المشروعات والاستثمارات الرائدة فى المستقبل".