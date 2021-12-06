بروتوكول تعاون بين المصرية للشراكة من أجل التنمية وهيئة الرعاية الصحية

جدة - نرمين السيد - وقعت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، اليوم الإثنين، برتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، بمقر وزارة الخارجية، بهدف دعم المجالات التنموية المختلفة بما يتسق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 وأجندة الاتحاد الإفريقى 2063، فضلاً عن تعزيز السياحة العلاجية من خلال الهيئة العامة للرعاية الصحية وتعظيم الموارد الاقتصادية دفعاً لعجلة التنمية.





وعلى هامش مراسم التوقيع، أعرب السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، عن سعادته بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن التعاون يستهدف دعم الدول الإفريقية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الإفريقى 2063 من خلال نقل الخبرات المتميزة للهيئة فى المجال الصحى لدول إفريقيا وتقديم مساعدات علاجية ودوائية فضلاً عن تعزيز ودعم الدبلوماسية الطبية مع الدول الإفريقية.

كما أشار إلى أن التعاون يشمل التدريب للقطاع الطبى من الوافدين الأفارقة فى شتى المجالات والتعريف بتجربة مصر فى تطوير المنظومة الصحية وكذلك التعاون فى نقل تجربة مبادرة حياة كريمة فى القطاع الصحى لدول إفريقيا، موضحًا أيضًا أن البروتوكول يتضمن التعاون لإنشاء مراكز طبية متخصصة تكون نموذج مصرى يحتذى به فى المجالات الصحية فى عدد من الدول الإفريقية.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، خلال مراسم توقيع البرتوكول، أن التعاون مع وزارة الخارجية ممثلاً فى الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية يمثل أهمية كبيرة لدعم المشروعات التنموية المشتركة، مشيرًا إلى أن الهيئة ستقدم خدمات الرعاية الصحية للوافدين الأجانب القادمين من دول إفريقيا عن طريق الوكالة داخل المنشآت الطبية للهيئة، مضيفًا أن الخدمات التى سيحصل عليها الوافدين من الدول الإفريقية ستتميز بأعلى معايير الجودة العالمية، لافتاً إلى توفير جميع سبل تقديم الخدمات عبر وسائط الذكاء الاصطناعى.

كما أضاف رئيس الهيئة، أن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ستلعب دورًا هامًا فى التعريف بدور الهيئة العامة للرعاية الصحية من خلال سفارات الدول الإفريقية المعتمدة لدى مصر، وهو ما يساعد على زيادة فرص استقطاب الوافدين وتنشيط ملف السياحة العلاجية، وكذلك تطرق إلى أن التعاون مع الوكالة يتضمن إرسال خبراء طبيين وقوافل طبية من قبل الهيئة للدول الإفريقية للتدريب على البرامج الصحية المميزة ونقل الخبرات فى نظام التأمين الصحى الشامل الجديد لدول إفريقيا.