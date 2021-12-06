القوى العاملة: التفتيش على 131 ألف منشاة لمتابعة إجراءات كورونا

وقال الوزير: إن محافظة قنا جاءت فى مقدمة المحافظات بالتفتيش على 19096 منشأة، والمنيا 11540، وسوهاج 11443 منشأة، والقليوبية 8182، ودمياط 7346منشأة، والغربية 7265 منشأة، والبحيرة 6974 منشأة، والشرقية 6961 منشأة، والمنوفية 4492 منشأة، والأقصر 4015 منشأة، وكفر الشيخ 3888 منشأة، والقاهرة 3801 منشأة، والدقهلية 3794 منشأة، ومرسى مطروح 3753 منشأة، والإسماعيلية 3643 منشأة، وبورسعيد 3617 منشأة، وأسيوط 3509 منشأة، والجيزة 3217 منشأة، وجنوب سيناء 2380 منشأة، بنى سويف 2227 منشأة.
وجاءت فى الترتيب الحادى والعشرين على مستوى المحافظات الوادى الجديد بـ2251 منشأة، والإسكندرية 2100 منشأة، والبحر الأحمر 1891 منشأة، وأسوان 1454 منشأة، والسويس 1234 منشأة، والفيوم 1141 منشآت.
وأظهرت التقارير، أن هذه المنشآت راجعت الإجراءات الاحترازية، من تطهير دورى وتوافر مهمات السلامة والصحة المهنية للعمال.
وأكد وزير القوى العاملة، ضرورة التعامل مع أى مشكلة فور حدوثها، ووضع الآليات اللازمة لتخطى تلك الأزمة، وتابع الجدول الزمنى المحدد للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومديرياتها، وتحديد الكميات المطلوبة وحصرها وتوفيرها، بحيث يكون التعقيم والرش كل 24 ساعة منعا لأى تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين.
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