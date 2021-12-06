سفارتا الهند وبنجلاديش تحتفلان بالذكرى الـ50 للعلاقات بين البلدين

جدة - نرمين السيد - واعترفت الهند ببنجلاديش، كدولة مستقلة وذات سيادة، قبل 50 عاما فى مثل هذا اليوم، فى عام 1971، ويصادف عام 2021 أيضًا اليوبيل الذهبى لاستقلال بنجلاديش، إحياءً لذكرى إعلان الاستقلال فى 26 مارس 1971.

وحضر الاحتفال العديد من الشخصيات البارزة من مراكز الفكر والدوائر الأكاديمية ودور الإعلام ورجال الأعمال والسلك الدبلوماسى، كما حضر الحفل أعضاء من الجالية الهندية والبنجلاديشية، ونائب وزير السياحة غادة شلبى.

وشكر سفير بنجلاديش منيرول إسلام، فى خطابه الهند على كرم الضيافة والدعم الذى قدمته خلال النضال فى عام1971، موضحَا أن البلدين فى عصر التعاون الذهبى فى ظل القيادة الحكيمة لرئيسة الوزراء فى بنجلاديش الشيخة حسينة ورئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى.

كما أشار السفير، إلى العلاقة الشخصية بين الرئيس الراحل أنور السادات والشيخ مجيب الرحمن، قائلاً: "مصر كانت من أوائل الدول العربية التى اعترفت ببنجلاديش"، وسلط الضوء على التزام بنجلاديش القوى بنظام دولى قائم على القواعد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين.

وأوضح أن بلاده تعتزم القضاء على الفقر المدقع وتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2031 لتصبح اقتصادًا حديثًا ومزدهرًا ومتطورًا، كما أكد على التقدم الذى أحرزته بنجلاديش فى مجال تمكين المرأة وتحقيق التكافؤ بين الجنسين.

وقال سفير الهند بالقاهرة أجيت جوتيه، إرئيسة الوزراء أنديرا غاندى قامت بجولات فى العديد من البلدان، وحصلت على دعم دولى لتحرير بنجلاديش، مضيفًا أن بنجلاديش حولت نفسها من دولة مزقتها الحرب إلى دولة رفاهية مزدهرة.

كما سلط الضوء على العلاقة الثنائية الوثيقة بين الهند وبنجلاديش فى مجالات التجارة والاقتصاد والاتصال والأمن، واستشهد باتفاقية الحدود البرية بين الهند وبنجلاديش والاتفاقية البحرية كأمثلة حية لكيفية حل البلدان للقضايا بطريقة ناضجة وودية.

وقدمت فرقة الدراما الراقصة الهندية Anveshana، بقيادة سانجيتا شارما، عروضها خلال الاحتفال، وكان العرض عبارة عن مزيج من أشكال الرقص الشرقى والغربى، ويجمع بين جوهر اليوجا والرقصات الكلاسيكية، وأشكال من فنون الدفاع عن النفس، كما أقيم خلال الحدث معرضا للفنون والحرف التقليدية والمواد السياحية من الهند وبنجلاديش.