جامعة بنى سويف: 1.4 مليون متردد على مستشفيات الجامعة خلال العام الجارى

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس جامعة بنى سويف، الدكتور منصور حسن، أن عدد المترددين على المستشفيات الجامعية، خلال عام 2021، قد بلغ مليونًا و440 ألف حالة موزعة بين الأقسام المختلفة والعيادات الخارجية، وقسم الطوارئ، والخدمات اليومية والتحاليل والأشعة والقسطرة.





وأوضح رئيس الجامعة، فى تصريح اليوم الاثنين، أن مستشفيات الجامعة شهدت زيادة ملحوظة فى أعداد المترددين ممن حصلوا على خدمات طبية متميزة، شملت توقيع الكشف الطبى فى العيادات وإجراء عمليات جراحية، وقسطرة القلب، والمناظير، والتحاليل، والأشعة الطبية، لافتًا الى أن زيادة عدد المترددين جاءت نتيجة لما تتميز به المستشفى من توافر عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس من الأطباء ذوى الخبرة والكفاءة، وفريق تمريض على أعلى مستوى من التدريب، إضافة إلى أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، والتطوير الشامل لجميع غرف الرعاية المركزة.

من جانبه، أشار الدكتور عاطف مرسى، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن قسم الاستقبال والطوارئ قد استقبل أكثر من 350 ألف حالة خلال هذا العام، وتم حجز أكثر من 15500 حالة بالأقسام الداخلية بالمستشفى فى مختلف التخصصات الطبية المختلفة، فيما استقبلت العيادات أكثر من 18 ألف حالة وتم حجز 5008 بالأقسام الداخلية بالمستشفى.

بدوره، أكد الدكتور محمد شعبان، المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة بنى سويف، أنه تم إجراء أكثر من 12 ألف عملية جراحية خلال هذا العام فى مختلف التخصصات (جراحة عامة وجراحة تجميل وجراحة ذكورة وجراحة المسالك وجراحة العظام وجراحة رمد وجراحة أنف وأذن وجراحة مخ وأعصاب وعمليات النساء والتوليد) وإجراء 2000 قسطرة قلبية متنوعة ما بين حالات جلطات بالقلب وحالات منظار بوحدة المناظير، إلى جانب توفير الدواء المذيب للجلطات لمرضى يعانون من جلطات بالمخ بوحدة العصبية RTBA.