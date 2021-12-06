عاجل.. السيسى يوجه بتعزيز خطوات تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الجهود الوطنية "لإحلال الواردات وزيادة الاعتماد على المنتج المحلى لتوفير مستلزمات الإنتاج لصالح الصناعة الوطنية". ووجه الرئيس، بتعزيز خطوات تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، خصوصًا من خلال التنسيق بين الوزارات المعنية ومجتمع رجال الأعمال والقطاع الخاص والمستثمرين، بهدف إقامة مشروعات استثمارية تصنيعية لسد الفجوات الاستيرادية لعدد من مدخلات الإنتاج المغذية لخدمة جميع القطاعات التنموية، لا سيما قطاع الطاقة والإنشاءات، وبالتوازى دعم الطاقات الإنتاجية المتاحة حاليًا. واستعرضت نيفين جامع، أهم جوانب برنامج إحلال الواردات وتوفير مستلزمات الإنتاج المحلية للصناعة الوطنية، فضلاً عن الخطوات التنفيذية المتخذة من قبل وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء لتحديد التوزيع النوعى لأهم الواردات السلعية من مستلزمات الإنتاج الكهربائية المستهدف تعزيز توطين صناعتها محليًا، خصوصًا ما يتعلق بالمستلزمات المرتبطة مباشرةً بمشروعات التنمية.

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