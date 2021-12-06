/664654/أمه-طردته-في-الشارع-بلاغ-للنائب-العام-ضد-والدة-الطفل-الباكي

قدم المحامي حمزة الساعين اليوم الأثنين، ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد والدة الطفل محمود الذي ظهر مع الإعلامي عمرو الليثي وبكي ملايين المواطنين، وروى الطفل قصـة والدته التـي تركتـه فـي الشـارع وحيداً، وذهب إلى أخواتها مستنجد بهم لكنهم عـذبوه ثـم طردوه أيضا في الشارع، ليبحث عن دار رعاية تؤويه، وبحسب ما أكده أكد الطفـل البـاكـي كما هـو معـروف إعلاميًا، أن زوج أمه رفـض وجـوده في المنزل نهائيا.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل بلاغ للنائب العام ضد والدة الطفل الباكي

حمزة الساعي

وأشار حمزة الساعي في بلاغ الذي حمل رقم 54401 عرائض النائب العام، أن الطفل خلال الحلقة أضاف قـولًا: أمـي قـالت لي إنها مش عـايزاني في البيت تاني عشان زوجي مش عايزاك، وقالت لعمي يرميني فـي الشـارع، مؤكدا أن والدته لم ترغب به بعد وفاة والده، وبكى الطفل على الهواء، متمنيا أن يموت أو يعيش في مكان آخر حتى وإن كان في الشارع والطرقات كما كان حاله.

فتح تحقيق عاجل

وأوضح المحامي في بلاغه أن عـم الطـفـل والـذي أحضـره إلـى البرنـامج، عن تعرض محمود لوعكة صحية شديدة وقال نصًا: بدأت المأساة، عندما توفي والد محمـود، وقبلها انفصل والده ووالدته، وهو يعيش معي في المنزل منذ 10 سنوات، ومن 3 سنوات فقط دخـل فـي حالـة نفسية لا حـل لـهـا وفي إحدى المرات، دخـل محمـود المنـزل ويعاني مـن تـورم في ركبتيه، توجهت إلى الأطباء لمعرفة حالته المرضية، ولم نصل لأي نتائج وتم سحب مياه مـن قدمـه، وفي النهايـة الطبيـب قـال لـي إنـه يحتـاج إلى تثبيت مفصـل، بعـدها امتنـع مـحمـود عن الأكل، تلك الحالة التي يعاني منها كانت بسبب ابتعاده عن أمه، وطلب المحامي فتح تحقيق عاجل وسريع في الواقعة مكان البلاغ المقدم منى ضد والدة الطفل وعائلتها، وويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو الواقعة محل البلاغ.