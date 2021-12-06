/664659/أحمد-فتحي-الدولة-حريصة-علي-تقديم-كافة-أوجه-الرعاية-لأبنائها-من-ذوي-الاحتياجات-الخاصة

قال النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة التضامن الإجتماعي، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة، يؤكد حرص الدولة الشديد علي تقديم كافة أوجه الرعاية لأبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة.

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وأوضح فتحي، خلال بيان له اليوم، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائم التأكيد على تمكين ذوي الهمم ودمجهم في جميع المشروعات والمبادرات القومية، مؤكدا علي أن القيادة السياسية وضعت علي عاتقها توفير كافة الحقوق وتمهيد كل الطرق من أجل دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في كافة مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والفنية.

أحمد فتحي: الدولة حريصة علي تقديم كافة أوجه الرعاية لأبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن اهتمام الدولة بذوى القدرات دفعهم لتقديم أفضل ما لديهم من إبداع يفيد الدولة، وذلك فى كافة المجالات، بالإضافة إلى أن الرئيس كان حريصا خلال مؤتمرات الشباب على حضور ذوى القدرات بصورة ملائمة وظهورهم بجواره فى أهم المحافل المحلية والدولية.

وأضاف النائب أحمد فتحي، أن أصحاب ذوي الهمم والعزيمة بقدراتهم وامكانياتهم يعتبرون شركاء في تنفيذ رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة للدولة.