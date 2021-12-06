بسبب سرعة زائدة.. تصادم مركبتين يسفر عنه إصابات شديدة لشابين بسوهاج

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وقع منذ قليل تصادم بين تروسيكل وتوك توك بالطريق الزراعي ناحية قرية الجباب غرب مركز طما شمال محافظة سوهاج، وتم نقل المصابين الى مستشفى طما المركزي ويرصد دوت الخليج التفاصيل. .

وتلقى منذ قليل اللواء محمد شرباش، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج إخطارا من العميد وائل منصور، مأمور مركز طما يفيد وقوع حادث تصادم بطريق قرية الجباب ووجود مصابين وتم نقلهم الى المستشفى المركزي بطما.

إصابة عاملين بحادث تصادم بسوهاج

انتقل على الفور الرائد أحمد تعيلب رئيس مباحث المركز والفريق المعاون له وتبين وقوع تصادم بين تروسيكل وتوك توك، بطريق قرية الجباب غرب طما وإصابة كل من "عصمت ك م"21 عام، عامل، و"احمد ع ا"22 عام، عامل، نتيجة تصادم تروسيكل وتوك توك كانا يستقلانهما.

تم رفع اثار الحادث ونقل المصابين لمستشفى طما المركزي، وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات في الواقعه.

ضبط منتجات غذائية فاسدة بمدرسة وامتناع مدارس عن التفتيش بتموين سوهاج

يذكر أنه قامت الاجهزة التنفيذية بمحافظة سوهاج بالتعاون مع مديرية تموين سوهاج ببعض الحملات على المدارس من أجل كشف مدى الصلاحية للمواد الغذائية بتلك المدارس.

وقد اسفرت حملة بمركز ساقلته جنوب شرق سوهاج عنتحرير سبعه محاضر، منها محضران عدم حمل شهاده صحيه ومحضران نظافة وثلاث محاضر عدم إعلان قائمه اسعار على السلع، وايضا اسفرت الحملة عن ضبط خمسة كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الأدمي في كانتين مدرسة وتم اعدام المضبوطات بوجود لجنة مختصة فى الامر.

وأكد مصدر يعمل بمكتب مراقبة الأغذية بإدارة طما شمال سوهاج، امتناع مدرستين بدائرة المركز عن قيام اللجنة بالتفتيش، لمعرفة مدى صلاحية المنتجات الغذائية المعروضة في الكانتين، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.

جدير بالذكر أن ذلك جاء تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، حرصًا على سلامة المواطنين والطلاب داخل المدارس.

سبق وعقد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، لقاء مع الوفد الطلابي المكون من ٩ طلاب، والقادم من دول البرازيل والمكسيك وإندونيسيا، وذلك في إطار برنامج التبادل الطلابي الخاص بالاتحاد الفدرالي العالمي لطلبة كلية الطب، والمتمثل في الجمعية العلمية الطلابية ( SMSA) بالكلية، وذلك بقاعة مجلس الجامعة بالحرم القديم، بحضور الدكتور أسامة رشاد القائم بعمل عميد الكلية، والطالب عبدالرحمن الجعفري سكرتير عام الجمعية، والطالب مينا مجدي أمين الصندوق والمسئول عن برنامج التبادل الطلابي.