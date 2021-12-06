وفاة شاب خلال علاجه بالسحر فى بالشرقية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في كشف غموض ما تبلغ لقسم شرطة القرين، بمديرية أمن الشرقية من إحدى المستشفيات باستقبالها شاب مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس، متوفى وبه كدمات متفرقة بالجسم، وما قرره مرافقيه ابن عمته، وابن كريمة عمته، بأن المتوفى كان يعانى من حالة نفسية حادة، اتفقا مع شخصين، مقيمان بدائرة مركز شرطة فاقوس لمعالجته من أعمال السحر والشعوذة، فحضرا لمنزل الضحية وبرفقتهما شخص آخر وقيدوا المجنى عليه واعتدوا عليه ضربه بعصا بادعاء إخراج السحر منه إلا أنه توفي.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مقتل شاب أثناء علاجه بالسحر والشعوذة بالشرقية

تفاصيل الواقعة

ووفقًا لتحريات النيابة، فإنه بعد تقنين كافة الإجراءات القانونية اللازمة لرجال المباحث، نجح قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، في إلقاء القبض على اثنين من المتهمين، وبمواجهتهما أمام رجال المباحث اعترفا الحضور لمسكن المجنى عليه لعلاجه من السحر، حيث حضروا مُستقلين دراجة نارية دون لوحات معدنية ملك أحد المتهمين، وتعدوا على المجنى عليه بعصا خشبية بالاشتراك مع باقي المتهمين والمُبلغان لإخراج الجن من جسد المجنى عليه، وطالبوا بإخراج الحضور قائلين، اللي قلبه ضعيف يطلع برا، إلا أنه توفى، وبمواجهة المُبلغان أمام رجال المباحث أيدا أقوال المُتهمان المضبوطان، وأرشد أحد المتهمين عن الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة مُحمل عليها حقيبة سوداء خاصة بالمتهم الهارب بداخلها سماعة طبية، وسماعة موبايل، وجهاز مساج يدوي، وجهاز قياس الضغط، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

وفي سياق آخر اليوم عاقبت محكمة الجنايات بالفيوم، برئاسة المستشار ياسر محرم درويش، بالإعدام شنقاً لـ«سفاح الفيوم»، بعد ورود الرأى الشرعى لمفتى الديار المصرية بالموافقة على إعدام المتهم، لقيامه بارتكاب جريمة القتل لزوجته وأبنائه، بحجة تراكم الديون عليه، وذلك فى القضية رقم 11989 لسنة 2021 جنايات مركز إطسا والمقيدة برقم 1162 لسنة 2021.

سفاح الفيوم

والجدير بالذكر أنه قام المتهم «عماد.أ.ر» المعروف إعلاميا بـ«سفاح الفيوم»، بذبح زوجته وأبناءه الستة بدمٍ بارد، بعدما دس لهم مادة مخدرة فى العصير الذى تناولوه فى وجبة السحور ثم ذبح زوجته، وبعدها أبنائه الواحد تلو الآخر، وترجع تفاصيل القصة بتراكم ديون على سفاح الفيوم، بلغت قيمتها ما يقرب من 800 ألف جنيه، فقرر إنهاء حياة زوجته وأبنائه خوفاً عليهم من الدائنين، فقرر قتلهم أولاً ثم إنهاء حياته.

أنا معترف بجريمتى

وأكد المتهم بقتل زوجته وأبنائه الـ6 موجهًا حديثه للقاضى أمام محكمة: أنا معترف بجريمتى، مطالبًا بالفصل فى القضية اليوم.