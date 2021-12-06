/664664/محافظ-قنا-يستقبل-وفد-الوكالة-الأمريكية-للتنمية-الدولية-للإرتقاء-بمنظومة-مياة-الشرب-والصرف

استقبل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بنكتبة صباح اليوم ، وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية برئاسة لورا جونزاليزا مدير التنمية الإقتصادية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بهدف مناقشة مشروع "الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه " IWSSTA " ، جاء ذلك بحضور كلا من حازم عمر نائب المحافظ ، والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام ، والسكرتير العام المساعد للمحافظة ، و رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا ، والمهندس عاطف عزت مدير برامج دعم مياه الشرب والصرف الصحى بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمهندسة كاثلين كيرش عضو قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، والمهندس جون هندرسون مدير مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه بالمكتب الاستشاري تترا تك ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

محافظ قنا يستقبل وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للإرتقاء بمنظومة مياة الشرب والصرف

ومن جانبه أوضح محافظ قنا، أن اللقاء يأتى فى إطار تعزيز التعاون المثمر الهادف إلى تحسين القدرات والإرتقاء بكفاءة الأداء التشغيلي وتحقيق استدامته لمختلف المشروعات القائمة بالمحافظة ، مؤكدا أن المحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى حريصتان على الإستفادة من خبرات الوكالة الأمريكية لتدريب وتأهيل الكوادر الفنية على حسن إدارة وتشغيل وصيانة محطات المياه والشبكات ومركز التدريب ومعمل تحليل عينات المياه، مشيرا إلى أن قطاع مياه الشرب شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية ويجب الإستفادة من الخبرات الدولية فى إدارتها والحفاظ على استدامتها والتوسع فيها .

وأضاف مدير برامج دعم مياه الشرب والصرف الصحى بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أن المشروع يهدف إلى تحسين أداء قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على استعادة التكلفة ورفع كفاءة التشغيل والصيانة وتحسين جودة الخدمات .

يُذكر أن وفد الوكالة الأمريكية للتنمية المتكاملة قام صباح اليوم بزيارة محطة مياه الصالحية والمعمل ومركز التدريب ، كما تابعوا تحديث بيانات المشتركين واختتم الوفد زيارته الميدانية بتفقد مأخذ مياه محطة الشيخ حسين .