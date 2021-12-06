/664665/عمرو-السنباطي-لرواد-الأعمال-واجهوا-التحديات-و-تحدوا-الصعاب-و-الإحباط-لأنكم-في-عصر-النهضة

عرض النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب عن دائرة مصر الجديدة و مدينة نصر و مؤسس نادى "سماش "، تجربة النجاح في تأسيس أكاديمية سماش و كيف بدأت من الصفر وواجهت التحديات حتى أصبحت بصورتها الحالية، موضحا أن الفكرة بدأت برغبته في تدريب التنس، إلي أن انتهت لتأسيس أكاديمية سماش للتنس.

عمرو السنباطي يطالب الشباب بمواجهة التحديات من أجل مستقبل أفضل

جاء ذلك خلال حلقة نقاشية بعنوان " رواد الأعمال و قصص الصعود إلي القمة”، و التي تحدث فيها مجموعة من رواد الأعمال في مختلف المجالات و كيف حققوا نجاحات محلية وعالمية و التي دعا لها مركز إيدج للأعمال والابتكار ".

و طالب السنباطي، الشباب أن يواجهوا التحديات و يتصدوا الإحباط و العقبات من أجل مستقبل أفضل، مضيفا: " اعلموا أنكم تتحدون أنفسكم و هتنجحوا ، و ما حدث في تجربة سماش التي بدأت من الصفر خير دليل، لافتا أن المشروع بدأ بفكرة تحتاج مليون جنيه، و وجدنا التحدي أننا نحتاج ٤ مليون جنيه، و لكن بالصبر و الإرادة و التحدي حدث الإنجاز و انعكس الجهد و الأداء على أرض الواقع.

ووجه عضو مجلس النواب، رسالة للشباب قائلا " عندما يكون لديك الفكرة عليك الاستعانة بمتخصص، و بمن يدعمك و أن تخضع كافة تحركاتك للدراسة، مضيفا: الدولة تشجع ريادة الأعمال، وما تقوم به الدولة من إنجازات في كافة المجالات مجهود عظيم، و ينعكس بالضرورة على الاقتصاد و الاستثمار و المستثمرين و على عالم ريادة الأعمال.

وتابع السنباطي: " لا شك أننا لابد أن ندعم بلدنا في كافة المجالات للنهوض بها، و لا شك أن متخذ القرار يواجه تحديات كبيرة، و لا يجب أن نتعامل كأننا في جزر منعزلة و أن ندرك أن التطور الحادث في الدولة المصرية سينعكس على الجميع و على كافة المجالات، موضحا أن المجتمع المصري يشهد نهضة كبيرة، و لا شك أن مشروعات البنية التحتية أحدثت نقلة كبيرة، و أن حياة كريمة مشروع عبقري و سيحدث نقلة نوعية كبيرة و يغير وجه الحياة في القرى، و سيتم ترجمته في تقدم على كافة المستويات اقتصاديا و اجتماعيا و دوليا .