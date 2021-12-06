/664667/بعد-منحتها-للشئون-الإجتماعية-بـ-6-أكتوبر-التضامن-تكرم-الشبكة-الاهلية-للتعليم

كرم محمد كمال الدين الحجاجي، مدير مديرية التضامن بالجيزة، مؤسسة الشبكة الأهلية للتعليم NEN، على ما قدمته من مشاركة فعالة في تنفيذ برنامج اساسيات الحاسب الآلى للعاملين بمديرية الشئون الإجتماعي بمدينة 6 أكتوبر.

دوت الخليج

من جانبه، أكد الدكتور تامر يونس الأمين العام للشبكة الأهلية للتعليم، على أهمية دعم الشبكة للمؤسسات الحكومية لمساعدتها على تطوير أداء العاملين بها، وذلك في إطار سياسة التحول الرقمي التي تتبعها الدولة المصرية.

وأضاف أن التكنولوجيا أصبحت جزءا لا يتجزأ من عمل أغلب المؤسسات الحكومية في دول العالم، ولذا يجب أن يكون جميع العاملين بالمؤسسات الحكومية في مصر على دراية واسعة بالتعامل مع الحاسب الآلي ومواكبة التطور التكنولوجي الهائل في شتى أنحاء العالم.

بعد منحتها للشئون الإجتماعية بـ 6 أكتوبر.. التضامن تكرم الشبكة الاهلية للتعليم

وكانت قد نظمت الشبكة الأهلية للتعليم ‎NEN، دورة تدريبية في أساسيات الحاسب الآلي للعاملين بمديرية الشئون الاجتماعية بمدينة ٦ أكتوبر، وذلك بمقر المؤسسة.

واحتفلت الشبكة الأهلية للتعليم، بإنتهاء الدورة التدريبية بالمؤسسة، ذلك بحضور كلا من: ‎د.تامر يونس الأمين العام للمؤسسة - هوايدا مصطفى مديرة ادارة التدريب - ‎د. وائل كمال المدير الفنى للتدريب - ‎عماد الدين قطب مدير إدارة الشئون بالسادس من اكتوبر - والمدرب المعتمد فؤاد عبد المنعم عبد العزيز.