النائبة هيام فاروق لـ دوت الخليج:استدعاء وزارة التخطيط لمجلس الشيوخ بشأن المتحف الأتونى..ومستمرين من أجل إنهاءه«فيديو»

/664669/النائبة-هيام-فاروق-لـ-تحيا-مصراستدعاء-وزارة-التخطيط-لمجلس-الشيوخ-بشأن-المتحف-الأتونىومستمرين--من-أجل-إنهاءهفيديو

قالت النائبة هيام فاروق، عضو مجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع المتحف الأتوني مشروع مصري ألماني مشترك مكون من أربعة مراحل الأولى تستهدف الانشاءات وتمت بالفعل، والثانية خاصة بالتركيبات، إما المرحلة الثالثة شملت التشطيبات وتوقف عندها المشروع، مضيفة أن المرحلة الرابعة هي مرحلة العرض المتحفي والمشروع متوقف منذ ١٨ سنة، لافتة غلى أن المتحف سيكون ورشة لترميم الاثار وممشى على الكورنيش، مما سيمثل نقلة حضارية وسياحية كبيرة بمحافظة المنيا .

المتحف الأتوني بالمنيا

هذا وناقشت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة الآثار بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هيام فاروق، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بشأن استكمال المرحلة الثالثة والرابعة من أعمال إنشاء المتحف الأتونى بمحافظة المنيا.

وكشفت نائبة التنسيقية لتحيا مصر عن سؤالها عن سبب توقف أعمال الانشاءات بالمتحف رغم ان المتبقي للانتهاء من المشروع ٢٥٠ مليون جنيه، استكمال المتحف لعودة السياحة للمنيا وتغير المفهوم الثقافي ومقاومة الفكر المتطرف.

وأوضحت فاروق أن اللجنة أوصت باستدعاء وزارة التخطيط للوقوف على إمكانية إدراج المتحف الأتوني ضمن خطة الوزارة للعام المالي القادم، فضلا عن وضع جدول زمني لاستكمال المتحف الأتوني خاصة في ظل توجيه الرئيس وما تقوم به وزارة السياحة والاثار في تطوير وإنشاء المتاحف.

تم إنشاء المتحف على شكل هرم، على مساحة 25 فدانًا بشكل أشبه لتصميم الأهرامات وسيضم مقتنيات للملك إخناتون وزوجته الملكة نفرتيتي التي عثر عليها بمقبرتهما، ومجموعة من قطع أثرية تعود لفترة إخناتون، كما يعد المتحف الآتوني بالمنيا ثالث أكبر المتاحف في مصر وأكبر متاحف صعيد مصر، وتعود فكرة إنشائه إلى عام 1979 كتوثيق لتاريخ الفراعنة في المنيا وقصة مدينة "أختاتون" المعروفة بتل العمارنة وقصة الملك إخناتون مع الملكة نفرتيتي وفكرة توحيد الألهة بهذه المدينة التي عاش فيها إخناتون نحو 17 عاما.

تم بدء العمل فى مشروع المتحف على 3 مراحل، انتهت الأولى في 2007، بتكلفة 50 مليون جنيه، وشملت أعمال الهيكل الخرساني ومباني المتحف الرئيسي، والتشطيبات للمباني الملحقة ومنها مدرسة الترميم، ومبنى الماكينات، والكافتيريا، ومحلات بيع الهدايا، والكوبري، إلى جانب البوابات، ثم استكملت مراحل تنفيذ المتحف عام 2014، وشملت المرحلة الثانية واجهات مبنى المتحف الرئيسي، وأعمال التكييف المركزي، والمصاعد، وأعمال شبكة المياه، ومبنى مركز الشرطة السياحي، بتكلفة 55 مليون جنيه وفى أواخر العام قبل الماضي بدأ العمل فى المرحلة الثالثة والأخيرة، بتكلفة 73 مليون جنيه، والتي تشمل أعمال التشطيبات الداخلية لمبنى المتحف الرئيسي، واستكمال الأعمال المدنية بالموقع العام، إلى جانب جميع أعمال الكهرباء، واستكمال أعمال التكييف والحريق.

ويتكون المتحف الأتونى بالمنيا من 14 قاعة للعرض المتحفى، وقد يصل عدد القطع الأثرية المقرر عرضها عند افتتاحه إلى 10 آلاف قطعة أثرية، والقاعة الرئيسية تحكى تاريخ مدينة المنيا عبر العصور المختلفة أما باقى القاعات فتحتوي على قطع أثرية تسرد تاريخ وفن الفترة الآتونية، إضافة إلى مسرح وسينما وقاعة مؤتمرات تسع حوالي 800 فرد ومكتبة أثرية ومنطقة بازارات بها 19 بازارًا، و5 بحيرات صناعية تطل على النيل، وعددًا من الكافيتريات، إضافة إلى مبنى إداري به مركز لتدريب العاملين وآخر لإحياء الصناعات والحرف التراثية.