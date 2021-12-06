/664671/كارلوس-كيروش-نلعب-أمام-الجزائر-من-أجل-الجماهير-المصرية-وسنقدم-مباراة-العمر-بكأس-العرب

أكد كارلوس كيروش، مدرب منتخب مصر، أن مباراة الجزائر ببطولة كأس العرب ستكون هامة، وستكون ممتعة للجماهير.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الجزائر "أثق في لاعبي منتخب مصر من أجل عبور المحطة الصعبة أمام الجزائر، وستكون نهائي مبكر ولدينا فريق جيد ونسعى لظهور الحكم بشكل مميز".

وواصل "الكل داخل منتخب مصر يبحث عن المصلحة العاملة، واللاعبين يدعموا بعضهم البعض وهذا ما يهمني خلال الفترة الحالية، والعقلية ممتازة للغاية".

وتابع "مباراة الجزائر لها أهمية كبيرة للغاية، ويجب أن نستمتع بدقائق المباراة لإسعاد الجماهير واللاعبين على أرض الملعب سيقدموا افضل ما لديهم".

واختتم "طموح لاعبي منتخب مصر كبير وعالي للغاية، وكل لاعب يريد أن يثبت قدراتة الخاصة ولا نتعرض للضغوطات، والأهم إسعاد الجمهور غداً".

محمد الشناوي: مباراة الجزائر تاريخية وهامة للجيل الحالي لمنتخب مصر

أكد محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر، أن مباراة منتخب الجزائر في بطولة كأس العرب ستكون هامة للمنتخبين.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الجزائر ببطولة كأس العرب "نلعب أمام الجزائر بمجموعة من اللاعبين الجيدين، وهذا الجيل يلعب أول مباراة أمام الجزائر حاليا عكس ما كان يحدث في السابق".

وواصل "نعلم جيداً قيمة منتخب الجزائر وكل منتخب يبحث عن الفوز الشخصي له من أجل غسعاد الجماهير، ونتمنى أن تكون المباراة جيدة".

واختتم "قيمة هذه المباراة أمام الجزائر ستكون تاريخية، والأهم هو تقديم مباراة تسعد الجميع ونحقق الفوز من أجل صدارة المجموعة".