/664673/فرمان-من-مرتضى-منصور-بصدور-قرارات-نارية-في-الزمالك

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أتفق مرتضى منصور مع شركه الملابس التى ترعى الفريق في الوقت الحالي، على فرض عدد من الشروط متعلقه بعدد القمصان بالإضافة لبعض الإمتيازات المادية للنادي، وأبدت الضشركة موافقة مبدئية بعد جلسة جمعت الطرفين.

كما أتفق مع الشركه الراعية لزياده عدد افراد البعثة الخاصة لمعسكر الامارات الذي سيدخله الفريق الشهر القادم، بالإضافة لرقم مالي يصل لمليون جنيه يدخل خزينه النادي، بجانب المبلغ المتفق عليه من قبل اللجنة السابقة.

وأتخذت ذلك القرارات بالاتفاق مع الطرفين خلال الفترة الماضية من خلال عدة جلسات جمعتهم ببعضهم.

وسيخوض الزمالك 3 مواجهات في معسكر الامارات في شهر يناير مع أندرلخت البلجيكي وبازل السويسري وأحد فرق الدوري الاماراتي لم تحدد بعد.

رسمياً انتخابات الزمالك تقام باللائحة الاسترشادية ورفض مقترح مرتضى منصور

أرسلت وزارة الشباب والرياضة، خطاب رسمي إلى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور.

وذلك لإخطار مجلس الإدارة بالنادي بضرورة فتح باب الترشح على الانتخابات خلال الساعات القادمة، في ظل انتهاء المهلة المحددة للمجلس للدعوة للانتخابات اليوم.

وتضمن خطاب وزارة الشباب والرياضة ضرورة الدعوة للانتخابات على أن تقام بناء على اللائحة الاسترشادية، وليس لائحة الزمالك وفقًا لتوصية هيئة الفتوى والتشريع.

وكان أعلن مرتضى منصور منذ أيام قليلة بأن انتخابات الزمالك القادمة ستقام وفقاً للائحة النادي واللائحة الاسترشادية معاً، وهذا ما رفضته وزارة الشباب والرياضة.

مرتضى منصور: استغناء الزمالك عن حسين فيصل باطل وسنطالب بعودته

تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن رحيل حسين فيصل من نادي الزمالك بداية الموسم بشكل مجاني، عقب تألق اللاعب مع منتخب مصر أمام السودان.

وقال رئيس نادي الزمالك في تصريحات صحفية بأن الاستغناء عن حسين فيصل هو إهدار للمال العام، ويجب على الرأي العام الزملكاوي أن يأخذ حقه من اللجنة التي أستغنت عن اللاعب.

وأشار أن الزمالك سيطالب بعودة اللاعب مرة أخرى وسيلجأ إلى الرقابة الإدارية لمعرفة من المستبب في ذلك، بجانب المطالبه بعودة اللاعب لأن كل قرارات اللجنة السابقة باطلة.

وتألق اللاعب بشكل كبير في لقاء مصر أمام السودان وأستطاع أن يسجل هدف وصنع أخر بجانب صناعته العديد من الفرص لزملاءه.